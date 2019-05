Ukas bedrift - Vi vil at det å velge kaffe skal være en enkel opplevelse

Med til sammen over 20 års erfaring innen kaffebransjen, starter nå Torhill Hauso og Morten Laastad opp sin egen bedrift, «Just Coffe AS».

Publisert: 27.05.2019 kl 14:27

Bedriftens navn: Just Coffee AS Beliggenhet: Bjødnabeen 8 Antall ansatte: Foreløpig 2, men målet er å nå 8-10 ansatte innen neste vår Daglig leder: Morten Laastad Driver med: Salg av kaffe og kaffemaskiner til bedriftsmarkedet

Hvem er hovedkundegruppen deres eller hvilket marked sikter dere mot?

- Hovedkundegruppen er SMB og Horeca-markedet.

Hvor lenge har bedriften vært etablert i kommunen?

- Holdingselskapet «Toom Holding» har vært etablert i kommunen siden 1. mars, mens «Just Coffee» ble etablert 8. april og holder til på Forus. Vi to som driver det bor på Leikvoll på Randaberg og er samboere privat, sier Torhill Hauso og Morten Laastad.

Hvordan har bedriften vokst eller endret seg siden oppstarten?

- Bedriften er helt nyoppstartet. Vi har til sammen nesten 23 års erfaring innen denne bransjen. Vi har i flere år jobbet i store og internasjonale firma med det samme, men har nå valgt å drive i mindre skala for oss selv med fokus på det enkle i stede for store, komplekse løsninger. Vi vil at det å velge kaffe og kaffemaskin skal være en enkel opplevelse. Det skal være noe folk kjenner til, derfor har vi valgt å ta tilbake gode gamle Ali og Evergood på kaffemaskinene.

Hva skjer i bedriften for tiden?

- Planen er å satse 100 prosent lokalt i Rogaland. Vi ønsker å bygge stein på stein for å stå solid imot andre konkurrenter. Vi ønsker å ta vare på mennesket - dette gjelder både i forhold til medarbeidere og ut mot kunder. God service på alle plan har vi tro på at er nøkkelen til suksess. Vi har et slagord som sier mye om hvem vi er og det er: «Hos oss møter du ikke personer i dress og designerklær, hos oss møter du mennesker»

Hva er planene fremover?

- Vi er allerede godt i gang med de første monteringene av maskiner og etablering av serviceavtaler. Serviceavtalen er en viktig del av konseptet vårt, vi er innom kundene våre cirka en gang i måneden og passer på at de har det de trenger og at maskinene virker slik som de skal. Det er også viktig at kunden vet at de kan ringe oss og at de får hjelp innen kort tid - om det er en ekstra varelevering, teknisk hjelp eller justering av smak. Å finne riktig smak på kaffen er en vitenskap, og da er det viktig med god kunnskap om både kaffe og maskin for å få den til å smake godt. Man kan fort få god kvalitetskaffe til å smake vondt uten den rette kunnskapen. Det er da det å ha lidenskap for det en driver med er viktig, avslutter duoen.