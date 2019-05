Ukas bedrift - Tilpasser seg stadig nye forventninger

Randaberg Coating har leverandør til olje- og gassnæringen siden 1998, og jobber kontinuerlig for å være en stødig samarbeidspartner.

Publisert: 19.05.2019 kl 14:00

Hvem er hovedkundegruppen deres eller hvilket marked sikter dere mot?

- Våre kunder er for eksempel oljeselskaper, ingeniørselskaper, skips- og off-shoreverft, utstyrsleverandører og produsenter av stålkonstruksjoner samt leverandører til disse.

Hvor lenge har dere vært etablert her i kommunen?

- Bedriften ble etablert her i Harestadvika i 1998 og som Rancoat AS. I 2011 skiftet vi navn til Randaberg Coating as og ble videre lagt under konsernet Randaberg Group as, sammen med våre andre søsterbedrifter i Harestadvika.

Hvordan har bedriften vokst eller endret seg siden oppstarten?

- Bedriften er i stadig utvikling og vekst, og vi prøver hele tiden å tilpasse oss kravene og behovene i markedet.

Hva skjer i bedriften for tiden?

- Vi er for tiden svært opptatt med en hel del større prosjekter rettet mot noen av våre største kunder. Dette gjelder blant annet Conductor-rør for oljebrønner, stålstrukturer som skal stå på havbunnen i forbindelse med oljebrønner samt rammer og skidder for diverse utstyr som skal stå på oljeplattformer.

Hva er planene fremover?

- Bedriften har store planer fremover og vil utvikle seg videre i takt med tiden, og for å møte enda større og tøffere krav fra markedet og våre kunder.

nyheterFakta Ukas bedrift Bedriftens navn:

Randaberg Coating AS Beliggenhet:

Harestadvika, Randaberg kommune Antall ansatte: 15 Daglig leder:

Kurt Ekrem Bedriften driver med:

Overflatebehandling av ulike komponenter og stålkonstruksjoner hovedsakelig rettet imot olje- og gassindustrien.