Ukas bedrift - En styrke at vi har god tilknytning til lokalmiljøet

Publisert: 23.05.2019 kl 15:30

Raft treningssenter har vært i Randaberg i over 15 år, men fikk Morten og Thomas Robberstad som nye eiere høsten 2017. De mener at en blanding av unge og voksne kunder gir et godt og hyggelig miljø på senteret.

Hvem er hovedkundegruppen deres eller hvilket marked sikter dere mot?

- I utgangspunktet er det folk fra her og omegn, altså Randaberg og Rennesøy. Hos oss er de yngste 12 år og den eldste 88 år, så vi favner bredt. Det er god fordeling på aldersgruppene, og de er mosjonister - dette er for alle, ikke spisset inn på noen grupper.

Hvor lenge har dere vært etablert her i kommunen?

- Raft ble vel etablert i 2003, og så tok vi over på høsten 2017.

Hvordan har bedriften vokst eller endret seg siden oppstarten?

- Det har vært en god økning av folk som kommer hit siden vi tok over. Det kom til en konkurrent våren 2017 som gjorde utslag, men det har vært en oppsving igjen. Vi har primært vektlagt å videreføre det gode tilbudet som eksisterte, men også å være veldig godt synlig for dem som trenger eller ønsker veiledning og hjelp. Vi får høre fra brukere av styrketreningsrommet at synligheten vår har økt.

Hva skjer i bedriften for tiden?

- Vi endrer på innholdet i gruppetimer, og trappet ned tidsrommet med bemannet resepsjon. Et nytt tilgangssystem gjør at vi kan åpne veldig tidlig ubemannet og holde mye lenger åpent i helgene. Det ser ut til at kundene har blitt vant til det. Fokuset er på bemanning midt på dagtid, når grupper med større behov for en prat og veiledning er her. Vi satser også mer på yoga.

Hva er planene fremover?

- Hvis økonomien tillater det ønsker vi å utvikle noen nye konsepter og kunne tilby noe ingen andre har. Vi blir nok ikke først i verden, men kanskje i distriktet. Men det er også viktig å bevare den institusjonen Raft er blitt. De fleste i Randaberg kjenner navnet vårt og vet hvor vi er. Og så skal vi fortsette å ta godt vare på dem som bruker oss - formidle kunnskap om trening, kropp, kosthold. Det står høyt hos oss, og vi får høre at det merkes.