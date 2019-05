Trives som aktivitetsvenn i Randaberg

Snart arrangerer Randaberg kommune …nytt kurs for aktivitetsvenner på Tungenes fyr.

Publisert: 22.05.2019 kl 17:00

- Kona (Inger Katrine) og jeg har vært med som frivillig i flere år, og aktivitetsvenn i to år. Vi gleder oss over å være med, og ser at den gleden er gjensidig, sier Bjarne Emil Harestad.

- Hva gjør du som aktivitetsvenn?

- Det kan være å tilby en arm å holde i, og tilføre noe nytt for å holde en samtale i gang, svarer han.

Knut Moe og kona Gudrun har kontakt med en person, som de besøker, og de har også opplevd det som kjekt å benytte det nyeste tilbudet i Randaberg, pubkveld i sentrum en kveld i måneden.

- Så lenge vi er friske, kan vi som pensjonister gi litt av oss selv, sier Knut Moe.

- Det holder oss også friske å være med i et fellesskap, tilføyer Bjarne Emil Harestad.

Nytt kurs snart

«Aktivitetsvenn» er et prosjekt i regi av Nasjonalforeningen for folkehelsen. Som aktivitetsvenn blir en koblet til en person med demenssykdom, og som fortrinnsvis har samme interesser som en selv.

Bakgrunn Aktivitetsvenn Randaberg kommune arrangerer kurs for å bli aktivitetsvenn 5. juni. Det skjer på Tungenes fyr. En kan melde seg på hos Randaberg kommune, servicetorget er en grei plass å henvende seg. Ved å tilby aktivitetsvenn kan kommunen gi et bedre omsorgstilbud til personer med demenssykdom.

- Vi arrangerer kurs som aktivitetsvenn på Tungenes fyr 5. juni, sier Camilla Svela, som er demenskoordinator i Randaberg kommune. Hun skal selv være kursleder sammen med Målfrid Vestvik Bjåstad, som er sykepleier i kommunen.

Etter egne evner

Enkelt sagt kan en som aktivitetsvenn gjøre noe en liker selv, og samtidig bidrar en med

- Flere blir demente, jo eldre vi blir, sier Målfrid Vestvik Bjåstad.

Hun mener alle trenger mer kunnskap om hvordan det er å leve med demenssykdom, både den som er direkte rammet og pårørende.

- Å leve med demenssykdom er tøft, og det kan gi lange dager. Da er det bra at vi som aktivitetsvenner kan hjelpe og gjøre livet litt hyggeligere for flere, sier Bjarne Emil Harestad.

- Kun egne interesser setter grenser, og husk at delt glede er dobbelt glede, sier Camilla Svela.

- Grip dagen og nyt den

Knut Moe forteller at han og kona har deltatt på to kurs for aktivitetsvenn her i Randaberg. Lattermildt sier han at han glemte ut at de hadde vært der før da han meldte seg på andre gangen.

- Mange spør oss om hvordan dere har tid. Vi reiser mye og gjør det når vi har lyst, og det gir oss også litt påfyll til å yte noe som frivillig også. Og så opplever vi stor takknemlighet for å være aktivitetsvenner. Det er mange som sitter hjemme og ikke kommer seg ut, kun én time er nok. Det er godt å planlegge litt hva du skal gjøre hver dag, for det handler om å gripe dagen og nyte den, sier Gudrun Moe med et smil.