Fra nyttår av ble verdikort og storbrukerkort på ferjene i distriktet avviklet, noe som gir problemer for både privatpersoner og lag og foreninger.

Publisert: 29.05.2019 kl 18:30

AutoPASS for ferje Betalingskonsept som har erstattet den gamle ordningen med verdikort og storbrukerkort, og er en landsomfattende avtale med visse unntak. På ferjene vil man nå ta betalt via AutoPASS-brikke eller AutoPASS-ferjekort.. Ettersom verdikort og storbrukerkort var hjemlet i et annet takstregulativ enn AutoPASS, opplever noen brukere nå å falle mellom to stoler.

Verdikort og storbrukerkort kunne fylles på til og med 31. mars og brukes frem til 30. juni, men så er det slutt.

- Saldoen på storbrukerkortet vårt begynner å bli tom, så nå er vi avhengige av at den enkelte private bruker sitt kort og skriver reiseregning, sier leder i Kvitsøy Idrettslag, Kai Henning Kvilstad.

Dyrere og vanskeligere

Ettersom den nye ordningen krever brikker og kort knyttet til en bestemt personbil, kan man ikke få rabatt for passasjerer. I fjor brukte idrettslaget rundt 50.000 kroner på ferje, og uten rabattordning tror Kvilstad at kostnaden deres kan dobles. I tillegg blir administrasjon et problem.

- Vi har gjerne to-tre voksne og to-tre biler for hver tur. Det var nettopp kamp for gutter 14, da lånte vi dem idrettslagets Visa-kort, og det kom på 2000 kroner tur

etur. De måtte betale full pris for bil og alle passasjerer. Og vi kan ikke låne ut kortet hele tiden, så å administrere reiseregninger blir en stor utfordring, sier Kvilstad, som tok kontakt med prosjektleder i AutoPass og fikk høre at ingen alternativ løsning foreløpig foreligger.

- Vi har spilt det over til politikerne, som jobber med det, konstaterer han.

Støttes av politikerne

Hos ordfører Mirjam Ydstebø møter idrettslaget forståelse.

- Vi har jobbet med dette i hele vår, og prøver å få på plass møte med fylkeskommunen. I tillegg har vi vært i kontakt med stortingsrepresentanten vår, sier hun.

Ydstebø opplever saken som diffus, i og med at Vegvesenet er statlig, mens hennes kontakter i Vegvesenet har sagt at kommunen bør snakke med fylkeskommunen.

- Hvis fylkeskommunen kan gjøre noe, må vi få det på plass. Dette virker som noe som er innført fra Vegvesenets side uten å ta høyde for småsamfunn som vårt.

Hun påpeker at også private reisende uten bil blir rammet, og trenger en løsning.

Det støtter kommunestyrerepresentant Stein Flom-Jacobsen:

- Det gir jo utrolig dårlig signaleffekt at dem uten bil blir belastet mer. Videre er det et merkelig system som er innført delvis - på Haljem-Sandvikvåg har de AutoPass, og der betaler man for bil, mens alle passasjerer reiser gratis. Hvorfor er det ikke slik her? Hele formannskapet jobber sammen om denne saken. AutoPass er bra, men man har glemt en stor gruppe.

Medgir at utfordrende

Prosjektleder for AutoPass for ferje i Statens Vegvesen, Dag Hole, forteller at verdikort og storbrukerkort var hjemlet riksregulativet for ferje, og er fjernet herfra i en omlegging som har som primærformål at AutoPass skal brukes på sambandene. På samband uten registrering av AutoPass-brikker, kan et AutoPass-kort tilknyttet brikken brukes til å betale.

- Vi ser at i noen tilfeller slår omleggingen ikke så godt ut. Det er en krevende operasjon å fjerne tilhørigheten av AutoPass-kort fra Autopass-brikken, og vi har foreløpig ikke løsninger for brukere som idrettslag.

Hole forteller videre at personlig verdikort ble fjernet fordi de brukes lite, og i hovedsak bare på ett samband - sjelden på tvers av samband. Samferdselsdepartementet avgjør om et nytt slikt kort vil komme, og Vegvesenet vil gjøre en vurdering og gi departementet en anbefaling. På samband med AutoPass reiser passasjerer gratis, og Hole sier at det er opp til fylkeskommunen hvilke samband dette gjelder.

- Vi har hatt dialog med fylkeskommunen om bruk av AutoPass for ferje allerede, men per nå er det bare sambandet Mortavika - Arsvågen som bruker det, sier Hole.