Sjokkerende lesning om seksuelle overgrep i Tysfjord

En sann historie, så vond, så grufull og så viktig

Publisert: 29.05.2019 kl 11:11

Anne-Britt Harsem er først og fremst kjent for trilogien om Alvdal-saken, som omhandler den mest alvorlige overgrepssaken vi har hatt i Norge i moderne tid. En sak som avslørte et pedofilt fellesskap i den lille kommunen i Østerdalen. Første bok "Mammas Svik" kom i 2012, andre bok "Brev Til Min Datter" kom året etter, og i 2015 fulgte forfatteren opp med den tredje og siste boken i trilogien, "I Et Hus I Alvdal". Jeg husker denne trilogien som både oppsiktsvekkende, sjokkerende og skremmende. Etter å ha lest disse tre bøkene, satt jeg igjen både målløs og stum, i tillegg tørket jeg tårer flere ganger underveis i lesingen. Dette er en litterær opplevelse jeg sjelden vil glemme.

Året etter, i 2016 kom "Barneranerne", som var noe helt annet. Dette var en spennende historie, basert på virkelige hendelser, om blant annet fattigdom som drev tenåringsgutter til å begå ran. Anne-Britt Harsem står også bak bøkene "Som Avtalt Med Legen" (2013), "Det Perfekte Rom" (2014) og "Edvard Munch For Unge Lesere" (2012). Dette er en forfatter som hver gang serverer leserne kvalitet. Hennes detaljerte innblikk i de grusomme forbrytelsene og de uskyldige ofrene, er bare noen av elementene Anne-Britt Harsem imponerer med, og hun behandler informasjonen med all respekt og stor verdighet. Når du først har startet å lese en bok fra Anne-Britt Harsem, ja da er det umulig å legge den fra seg.

To år etter forrige utgivelse "Hvis Du Spiser Egg Så Får Du Skjegg" (2017), er Anne-Britt Harsem litterært aktuell igjen. Denne gangen med hennes mest personlige bok til nå, for i denne boken skriver hun nemlig i "Jeg" form, noe som er svært unikt og som gjør at leserne knyttes nærmere historien. En kan nesten føle tilstedeværelse i historien. Gjennom 224 sider får leserne et innblikk i noen av de flere titalls seksuelle overgrepene som skjedde i Tysfjord. Dette er en alvorlig, sjokkerende, rystende og tårevåt leseopplevelse. Ved å lese i "Jeg" form, får leserne føle ekstra på den ondskapen disse ofrene ble utsatt for.

Jeg synes Anne-Britt Harsem har gjort en imponerende god jobb med å skrive denne boken. Hun behandler den dystre og grufulle informasjonen med stor respekt og verdighet. Det er ingen tvil om at Anne-Britt Harsem har satt seg grundig inn i saken, for gjennom boken får leserne en detaljert oversikt over det grusomme som skjedde i Tysfjord. Leserne blir kjent med "Liv", som er et av de mange ofrene. Dette er en sterk, vond og viktig bok, de får oss til å forstå de seksuelle forbrytelsene som ble begått i Tysfjord.

I 2016 sto elleve kvinner og menn i Tysfjord fram i media og fortalte om seksuelle overgrep. Politietterforskning har avdekket totalt etthundre og femtien seksuelle overgrepssaker, de fleste sakene med tilknytning til det lulesamiske miljøet i Tysfjord. Dette er beretningen om hvordan samfunnet sviktet formidlet gjennom et av ofrenes historie – en historie om voksnes ansvar for barn og den klassiske konflikten mellom storsamfunnet og små, lukkete miljøer.

Anne-Britt Harsem gir med "Den Mørke Hemmeligheten I Tysfjord", innblikk i flere av overgrepssakene som skjedde i Tysfjord fram til 2016. Dette er en rystende leseopplevelse, som gjorde meg målløs allerede fra første side. Anne-Britt Harsem skriver på en såpass åpen og ærlig måte at det berører deg som leser. Etter å ha lest denne boken, satt jeg igjen med tårer, det stakk meg dypt inn i hjerte å lese om denne ondskapen som rådde i Tysfjord. Jeg advarer at dette er en sterk og vond leseopplevelse, men en bok jeg ikke ville vært foruten.