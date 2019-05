I slutten av mai arrangerer Randaberg kommune en egen konferanse om netthets.

Publisert: 20.05.2019 kl 05:00

«Er et tøft debattklima noe vi må lære oss å leve med, og hvor går grensen for hat og ytring? Hvordan skal vi passe på hverandre slik at en opplever det å delta i idrett, politikk og samfunn som trygt og givende?»

Slik lyder innledningen på arrangementssiden til konferansen «Hold kjeft - dette må du tåle!», som går av stabelen tirsdag 28. mai på Varen kulturscene.

- Det var en idé som dukket opp og som jeg spilte videre til kultursjef Anders Jaarvik, som er rutinert på konferansesiden, sier kommunikasjonssjef i Randaberg kommune, Tone M. Haugen.

Og derfra og ut var veien kort.

- Vi startet med planleggingen nå på nyåret, og har fått en overveldende god respons hos dem som vi har bedt om å holde foredrag. Samtlige av dem sa: «ja, dette vil vi være med på», så sånn sett har det vært en lett konferanse å jobbe med, sier hun.

- Vi hadde en lang liste med folk på blokken helt i starten, og har jobbet med utfordringen rundt det å ikke la det bli bare medierelatert eller bare råd fra fagfolk, men en god blanding av erfaringer fra idrettslivet, politikk og media, for å nevne noen områder. Av personer som har hatt offentlige roller både lokalt, regionalt og nasjonalt, som Tom Tvedt. Så har jeg personlig vært veldig opptatt av at vi oppi alt dette ikke bare skal snakke om symptomer, men også om det bakenforliggende, sier hun engasjert.

- Og at konferansen innledningsvis kan gi oss noen retningslinjer på hvordan vi skal oppføre oss slik at det blir trygt og godt, og at det samtidig er en takhøyde for at folk skal kunne få ytre sine meninger. At folk som gjerne kjenner på avmakt ytrer dette, og at det blir tatt på alvor, sier kommunikasjonssjefen, som selv presiserer hun er opptatt av åpenhet i sin arbeidsrolle.

- Jeg tenker ofte på det: Bruker vi de rette kanalene for å nå ut til folk? Er vi åpne nok? Dette vil være en del av debatten denne dagen.

Stort spenn

Konferansier denne kvelden er Tor Øyvind Skeiseid fra Ryfylke Livsgnist. Det vil bli et stort spenn av foredrag, innlegg og panel med:

Svein Erik Tuastad, statsviter og førsteamanuensis ved Universitetet i Stavanger.

Tone Eva Ingebrigtsen, frisør og mor til tre løpere i verdensklasse.

Ane Mari Braut Nese, ordfører i Klepp kommune.

Eirin Kristin Sund, distriktssekretær i LO, tidligere stortingsrepresentant og statssekretær.

Hans Vik, politimester i Sør-Vest politidistrikt.

Tom Tvedt, idrettspresident og tidligere fylkesordfører i Rogaland og ordfører i Randaberg.

Andrè Danielsen, fotballspiller for Viking siden 2003.

Solveig Grødem Sandelsson, debattredaktør i Aftenbladet.

Carina Riborg Holter, konsulent frå Ipsos Public Affairs.

Hett tema

- Gjennom hele høsten og vinteren har dette med netthets vært et hett tema, en het potet, så sånn sett synes jeg vi treffer godt med å arrangere denne konferansen på nåværende tidspunkt, sier Haugen.

Hun forteller at billettsalget er i gang, at en del allerede har kjøpt, og håper at folk flest ønsker å ta turen innom.

- Jeg har sett ordførere og mange andre på lista, og vet at Kvitsøy flyttet formannskapsmøtet sitt denne dagen for å kunne delta. Så jeg håper og tror at dette temaet har en bred appell, både til folk i kommunen vår og kommunene rundt, men også regionalt, avslutter hun.