Bente Dahle Gudmestad (Høyre) i Hovedutvalget for kultur, oppvekst og omsorg (KOO) vil ha klare svar på hvordan rådmannen vil jobbe videre med en tilsynsrapport fra Fylkesmannen som avdekker svikt i rutiner rundt spesialundervisning. FOTO: Sigbjørn Berentsen (arkiv).

Nesten samtlige oppvekstpolitikere i Rennesøy synes enige om at det er for enkelt av rådmannen å ta et tilsyn som avdekker lovbrudd kun til orientering.