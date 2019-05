Ønsker «Hent meg» i spredt bebygde områder

Elin Schanche (Høyre) ønsker å teste ut «Hent meg» i områder i den nye storkommunen som har begrenset kollektivtilbud.

Publisert: 22.05.2019 kl 08:10

I Fellesnemda for Nye Stavanger i februar fremmet Schanche forslag om å be prosjektrådmannen kontakte Kolumbus for å gjennomføre et forsøk med «Hent meg» i områder i Nye Stavanger der kollektivtilbudet er begrenset.

Hun fikk unison støtte fra medlemmene i Fellesnemda.

«Hent meg»

Kolumbus har innført et tilpasset kollektivtilbud i Sauda kalt «Hent meg». Dette er en ny løsning for kollektivtransport i områder med lite passasjergrunnlag for ordinær rutebuss.

Den som ønsker å reise, bestiller transport på nett eller telefon, venter utenfor hjemmet til avtalt tid og blir kjørt med minibuss. En blir kjørt til vanlig busspris til stedet som ble angitt i bestillingen. Underveis kan kjøretøyet plukke opp og sette av andre passasjerer.

Ønsker prøveprosjekt

Nye Stavanger ønsker å legge til rette for kollektivtransport i form av «Hent meg». I et brev til Kolumbus gjør prosjektdirektør Kjartan Møller det klart at en ønsker å prøve dette ut i områder som har et begrenset kollektivtilbud.

- Dagens Stavanger har et velfungerende kollektivtilbud i form av buss, båt og tog og med økende passasjerer, mens tilbudet på Rennesøy og Finnøy er et minimumstilbud, framholder Møller i brevet.

På Finnøy gjelder dette landfaste øyer, og på Rennesøy er det ønskelig med «Hent meg» i områder som ligger utenfor der hovedruta, rute 10, kjører, og det gjelder særlig Sørbø og Mosterøy/Finnesand/Klosterøy/Fjøløy.