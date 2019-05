Nytt regelverk for camping utsatt

I mars foreslo kommunal- og moderniseringsdepartementet å endre reglene for brannsikkerhet på campingplasser, og tok sikte på at de nye reglene skulle tre i kraft 1. juli. Dette blir nå utsatt for å gi næringen bedre tid til å omstille seg.

- Vi lager nå et enklere regelverk både for campingturister og campingnæringen, sa kommunal- og moderniseringsminister Monica Mæland da forslaget ble fremsatt, og mente at man med dette imøtekom næringens ønsker.

Målet er mer oversiktlige regler for campingplasser, hvor en hovedgevinst regnes å være brannsikkerhet. Næringen får nå bedre tid til å omstille seg, slipper å måtte forholde seg til nye regler midt i den travleste sesongen. De foreslåtte reglene vil heller ikke få tilbakevirkende kraft for lovlig plasserte campingenheter, men departementet mener likevel problemstillingen bør belyses grundigere.

- Flere i næringen er usikre på hvilke konsekvenser de foreslåtte endringene vil få. Det skaper unødig uro. Disse bekymringene tar vi på alvor. Vi skal derfor bruke god tid på å gå grundig gjennom innspillene, sa statssekretær Thorleif Fluer Vikre da utsettelsen ble kunngjort.

På Sokn Camping er både eier og beboere positive til nye regler, men eier er også fornøyd med at de ikke skal være tilbakevirkende for lovlig plasserte campingenheter.

- Har vært diffuse regler

- Vi setter pris på klart og tydelig regelverk, for det har vært diffust, sier eier Frode Steine, som er glad for at det ser ut til å være bekreftet at reglene ikke skal få tilbakevirkende effekt.

Han sier at endringen fra sikkerhetssone på tre meter til fire meter uansett ikke utgjør noe problem.

- Den største forskjellen er at lave terrasser og rekkverk, altså på under en halv meter, ikke kan skride inn i sikkerhetssonen som de kunne før. Hvis vi gjør noen nyetableringer vil vi ta gode marginer.

Steine påpeker at det er vanskelig å si noe definitivt om de nye reglene før en endelig avgjørelse foreligger, men håper at det ikke kommer endringer med henhold til tilbakevirkende kraft.

- Jeg blir overraska om det blir tilbakevirkende effekt for bedrifter som følger dagens regler. Det ville få konsekvenser ikke bare for oss, men for hele næringen.

- Veldig positive til nye regler

Terje Torgersen og Mai Reidun Bærheim bor mye av året på Sokn Camping:

- Vi er her veldig mye - vi kommer i mars, og blir ut september. Dette er 13. sesongen vi er her.

De ønsker nye regler velkommen.

- Vi har vært bevisste på de gjeldende reglene, og er veldig positive til nye. Jeg var her da det brant her i fjor, og det var skremmende. Det var heldig at det ikke blåste, sier Torgersen om dødsbrannen i en campingvogn, som ville kunne ha berørt enda flere dersom den spredde seg.

Ved sin campingenhet tror de at forholdene er gode, også målt opp mot nye regler, og viser frem brannvernstiltakene.

- Alle må ha brannslukningsapparat inne hos seg, og vi har røykvarsler og brannteppe. I tillegg er det satt opp en 10-12 brannslukningsapparater i skap utendørs, og det er flere faste vannposter på området.