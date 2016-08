Bort med det gamle, inn med det nye: Her rives en eldre enebolig på en tomt ved Grødem. Området skal klargjøres for bygging av en boligblokk med 39 leiligheter og 10 eneboliger. Ved å kjøpe og utvikle tomter sørger Kolnes for at det er nok av arbeid for bedriften. Foto: Andreas Ramsay Thorsen