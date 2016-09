«Årets butikk» på Grødem

Butikksjef Jane Øigjord mottok prisen for «Årets butikk» til applaus fra et fullsatt butikksjefmøte på Hell i Trøndelag i går kveld. FOTO: Coop Prix

Coop Prix på Grødem i Randaberg vant i går kveld kategorien «Årets butikk» for Coop Prix butikker som omsetter for under 30 millioner kroner i året.