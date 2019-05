Målbonanza, kort og dramatikk til siste sekund

Det ble hele åtte scoringer da Kvitsøy tok imot Havørn på Kvitsøy stadion tirsdag kveld.

Publisert: 28.05.2019 kl 22:05

– Det ble en høydramatisk kamp som til slutt endte 4-4!, starter Kvitsøy-trener Lars Kåre Pedersen.

– Vi startet kampen best, scoret på en rask kontring, men Havørn svarte ganske raskt på dødball. Vi scoret ett til på det fineste angrepet vi har fått til i år, før Havørn snudde kampen med en straffe, og nok en dødball. Vi utlignet til 3-3 på corner som Olav Nordbø knallet i mål på hodet.

– Kampen stod og vippet, det ble mer intenst med noen solide taklinger begge veier, og noen kort... Så fikk Havørn frispark ute på vår høyreside på overtid. Innlegget ble headet i mål, og vi så for oss nok et dårlig resultat etter mye god jobbing. Vi klarte å mobilisere et siste angrep, og Glen Ivan Pedersen satte inn sitt tredje for dagen med hodet etter nok et vakkert angrep av KIL.

– Det var viktig for oss å ikke tape denne kampen, Havørn ville fått en luke om de hadde vunnet. Vi er meget fornøyd med innsatsen til alle som spilte. Minuset er at vi slipper inn fire mål på dødball inkludert straffen. Den store oppturen er at vi får tre spillemål selv, samt et cornermål, avslutter Pedersen.