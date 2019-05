Leverer godt i skolen tross små ressurser

Elever i Rennesøy leverer gode resultater selv om ressursene blir litt mindre år for år.

Publisert: 17.05.2019 kl 08:00

I mai blir de folkevalgte i Rennesøy orientert om hvordan det står til ved skolene i kommunen.

- Utgangspunktet er at vi fortsetter en god trend. Skolene leverer resultater på et høyt nivå år etter år, sier kommunalsjef oppvekst og læring, Johan Vatne. Han er stolt av måten det jobbes på i de tre skolene i Rennesøy.

Tilstandsrapporten er basert på nasjonale prøver, som gjennomføres årlig på 5. og 8. trinn. Det skjer ved alle skoler i Norge.

I Rennesøy har femteklassingene litt å gå på i engelsk, men dette er en klar over og Vatne forklarer at det jobbes godt ute i skolene med å forbedre dette.

- Oppfyller kommunen som skoleeier målene i Opplæringsloven?

- Ja, sier kommunalsjefen og vedgår at skolen er presset på ressurser. Skolene på de grønne øyene presterer godt og ligger på flere felt over landsgjennomsnittet.

- Politikerne er opptatt av skole og er bevisst på prioritering av den. Siste år har det kommet øremerket ekstraressurser fra staten til en økning i lærertettheten, og i tillegg har politikerne på Rennesøy tilført ekstra ressurser til skolen, sier Vatne fornøyd.

Hvert år må ansatte i Rennesøy kommune tenke smartere, gjøre ting annerledes, som det heter, for å spare penger. Det fordi kommunen ikke har like mye penger lenger som for eksempel for 10 år siden.

5A ved Vikevåg skule tar gjerne et lite heiarop for rennesøyelever sine prestasjoner, som er gode over tid. Rektor Tone Olsen Finnesand (t.v.), og bak til høyre lærer Inger Jorunn Helland Montgomery og kommunalsjef oppvekst og læring Johan Vatne. Foto: Sigbjørn Berentsen

- Resultatene viser at vi likevel lager en god skole med et godt læringsmiljø. Men det er utfordrende å få det til med strammere rammer, sier Vatne.

Kommunalsjefen viser til at 100 prosent av elever fra Rennesøy de siste årene fortsetter i videregående utdanning.

- Så er vi på topp i Rogaland over elever som fullfører videregående skole med et snitt-tall på 83 prosent de siste tre årene. Snittet for hele Rogaland er 75 prosent. Det gjør meg glad og stolt av arbeidet i skolene, og det forteller at en bryr seg om og motiverer elever til innsats, sier Johan Vatne.

Han er godt fornøyd med tilstandsrapporten som legges fram for kommunestyret 27. mai. Den viser godt arbeid i flere ledd, lærer og ansatte i skolen, og foreldre som er nysgjerrige og framsnakker skolen.