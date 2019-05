Jakter sitt første poeng

Fotball, menn, 5. divisjon: Kvitsøy gikk på sitt fjerde strake tap i serien 15. mai, mot Bogafjell, som vant 3-0.

Publisert: 22.05.2019 kl 15:30

Kommende torsdag, 23 mai, venter lokaloppgjøret mot Randaberg C, som ligger like under Kvitsøy på tabellen på 11. plass, poengløse så langt i 5. divisjon de også.

- Bogafjell er det beste laget vi har møtt så langt i år. Solide over hele banen. Det ble i stor grad en forsvarskamp for oss. Vi holdt dem bra unna. De fikk et mål i åpent spill, men var usedvanlig giftige på cornere, og scoret på to før pause. Kampen jevnet seg ut i andre omgang. Begge lag hadde sjanser, men det ble med de tre som ble scoret i første, sier Kvitsøytrener Lars Kåre Pedersen.

- Vi går som vanlig for sier! Vi har ikke hatt gode resultater til nå i år, men er heller ikke veldig misfornøyd med hva vi har prestert stort sett. Vi møter gode lag, og er innstilt på at det vil ta litt tid å komme opp på 5. divisjonsnivå for oss. Vi har registrert at RIL C heller ikke har hatt gode resultater, så det er en viktig i kamp i bunnstriden dette. Antar det vil vise i form av innsats og intensitet fra begge lag!