Høyre har medvind i Randaberg

En fersk meningsmåling med opptur for Høyre, inspirerer de politiske konkurrentene i den grønne landsbyen.

Publisert: 29.05.2019 kl 08:00

Meningsmåling: Utført av Respons Analyse for Høyre, og målingen viser at de fleste spurte ville ha stemt Høyre i Randaberg hvis det var valg i morgen. Foto: Mona Roth/grafikk

For en uke siden ble den første meningsmålingen foran høstens kommunevalg i Randaberg offentlig.

Respons Analyse har gjennomført undersøkelsen, som er basert på 500 telefonintervjuer.

Inspirerende

Målingen viser at Høyre har vind i seilene i den grønne landsbyen. Partiet er størst og får 28,2 prosent oppslutning.

- Dette er bra for vår del, sier Bjørn Kahrs, som er ordførerkandidat for Høyre i Randaberg ved valget 9. september.

- Hvorfor bestilte dere denne målingen nå?

Tilfreds: Bjørn Kahrs er fornøyd med temperaturmålingen som Respons Analyse har tatt på det politiske Randaberg. Men det blir kamp om velgerne, lover konkurrentene i den grønne landsbyen.

- For å se hvordan vi ligger an. Vi hadde en god magefølelse, og registrerer at vi har en svak vekst i forhold til kommunevalget i 2015, mens Ap har en svak nedgang. Vi hadde håpet å være på 30-tallet, men dette er vi fornøyd med i Høyre, og det er en inspirasjon til å jobbe videre med de sakene Høyre mener er viktige for Randaberg, sier Kahrs.

Høyre fram

Hvis dette partibarometeret var valgresultat ville det fått følgende sammensetting i kommunestyret (dagens i parantes):

• Høyre: 8 (7)

• Ap: 7 (8)

• Frp: 4 (3)

• Sp: 3 (3)

• Krf: 3 (4)

• Venstre: 1 (1)

• MDG: 1 (1)

Bare en måling

Arbeiderpartiet går tilbake på denne målingen i forhold til kommunevalget i 2015, og mister én representant.

- Dette er en måling som motiverer oss til å gjøre en så god jobb som mulig, sier Kristine Enger (Ap) og legger til at det er store feilmarginer i målinger.

- Det er enda lenge til valget, men dette inspirerer oss.

Trygge nærmiljø

- Vi vet at dersom Høyre og Frp vinner valget i Randaberg, betyr det at disse partiene vil starte en ny og unødvendig debatt om kommunesammenslåing med Stavanger, sier Jarle Bø (Sp).

Han framholder at Senterpartiet er opptatt og forenkle, fornye og forbedre den grønne landsbyen.

- En god skole, trygge, gode helsetjenester og legge til rette for å skape mange nye arbeidsplasser i Randaberg. Trygge tjenester nær folk, er viktig for oss, sier Jarle Bø.

- Posisjonen mister grepet

Thor Geir Harestad (uavhengig representant i Randaberg kommunestyre) synes det er interessant at Krf og Ap går tilbake med én representant hver på målingen.

- Hvordan?

- Det er interessant at posisjonen mister grepet, noe jeg tror skyldes slitasje på samarbeidet, og at Høyre er på offensiven med det jeg mener er en vinnersak, art de vil bygge ny Harestad barneskole nå, svarer Harestad.

Begrepet «Andre» på meningsmålingen er partiene Rødt og SV. Disse to partiene har ingen representanter i Randaberg kommuenstyre nå. Foto: Mona Roth/grafikk

Tydelige i Frp

Anita Egeli (Frp) synes det er kjempetøft at det er engasjement og bevegelse blant velgerne.

- Framgang på en meningsmåling er jo fantastisk for partiet vårt, som betyr at vi har vært synlige og vist politikken vår, sier hun og mener Frp klarte seg bra sist de var med å styre Randaberg og at velgerne husker at det ikke var så galt.

- Vi vil bygge ny Harestad barneskole, og den saken sammen med hva bompenger betyr for folk, har vi vært tydelige på, fortsetter Egeli.

På offensiven

Miljøpartiet De Grønne i Randaberg hadde forventet høyere oppslutning enn det denne målingen viser.

- Men vi er ikke bekymret. Vi er trygg på at vi skal få to representanter i kommunestyret, og har ambisjoner om tre, sier frontfigur Alexander Rügert-Raustein.

Krf går tilbake vel fire prosent på målingen sist uke fra 16,4 til 12, 3 prosent, og partiet ligger da an til å miste én i kommunestyret.

- For Krf er det et mål å bli like store som ved sist kommunevalg. I valgkampen må vi jobbe godt for å synliggjøre det vi har fått til, det er ikke så enkelt når en er i posisjon da vi samtidig skal ta ansvar for felles politikk, sier Øystein Stjern.

Han satser på at Krf skal sette mer dagsorden framover, fremme egen politikk og synliggjøre det de har vært med på. Stjern er ikke beskjeden i så måte:

- Jeg vil påstå at vi har bidratt vesentlig til samling om kommuneplanen, som ikke er så enkelt når vi har lederen i kommuneplanutvalget, der det ofte er mange saker som provoserer mange selv om vi prøver å gjøre gode vedtak som gangner flest mulig, sier han.