Gripende og oppsiktsvekkende historisk spionthriller

En briljant og engasjerende thriller

Publisert: 29.04.2019 kl 22:29

Robert Harris er en av verdens mest anerkjente thrillerforfattere. Forfatteren står bak bestselgere som "Diktator" og "Fryktindeksen". Harris står også bak den kritikerroste Cicero-trilogien. I fjor høst var han aktuell med "Konklave", et psykologisk og historisk portrett av makt, korrupsjon og svik. Med et forfatterskap på 7 romaner, regnes Robert Harris for å være en av de høyst respekterte thrillerforfatterne i verden.

I år er Robert Harris igjen aktuell, denne gangen med det jeg vil si er tidenes råeste spionthriller. Med "München" kan Robert Harris sammenliknes med forfattere som John Le Carre og Ken Follett, bare at han gjør det flere hakk bedre. Dette har Robert Harris virkelig talent for, jeg håper at han kommer med flere slike praktfulle historier. Forfatteren serverer med "München" et mesterverk jeg ikke har lest maken til noen gang, for dette er en historie som virkelig er fengslende, og umulig å legge fra seg.

For aldri før har jeg vært så engasjert i en spionthriller, som med denne. Jo det vil si, Ian Flemmings har flere ganger gjort meg målløs med sin James Bond, så der har Robert Harris et lite stykke igjen å gå. Men du vil bli mektig imponert over hvor dyktig forfatteren er med å blande historie og spenning. Her har du litt av hvert, samlet i en historie som virkelig får nakkehårene til å reise seg.

I "München" er det bedrag, troskap, lojalitet og svik som står i sentrum. Bakteppet for historien er den skjebnefulle München-konferansen i september 1938. Det er like før andre verdenskrig bryter ut og Adolf Hitler er rikskansler. Jeg får frysninger bare av å tenke på den stemningen verden følte på den gang. Det er en fryd å lese forfatterens imponerende mesterverk, en sann glede å lese Robert Harris gode historie.

Hugh Legat er en fremadstormende stjerne i britisk diplomati, og statsminister Neville Chamberlains private sekretær. Paul von Hartmann jobber i det tyske utenriksdepartementet og er hemmelig medlem av anti-Hitler motstanden. Legat og Hartman var omgangsvenner på Oxford på 1920-tallet, men har ikke hatt kontakt siden. Når Hugh, i følge med Chamberlain, flyr fra London til München, og Hartmann reiser på Hitlers nattog fra Berlin, blir deres veier satt på en katastrofal kollisjonskurs. Her er faktiske hendelser av historisk betydning med Hitler, Chamberlain, Mussolini, Daladier i hjertet av en gripende og altoppslukende roman det er umulig å legge fra seg.

Med "München" har Robert Harris uten tvil skrevet sin beste kriminalroman til nå. Dette er en historie som virkelig får deg til å tenke på hvordan samfunnet var da det nærmet seg en ny verdenskrig. Noe som går igjen i alle Robert Harris sine bøker, er hans gode måte å beskrive miljø og skildre karakterene i historien på. Det er bare å ta av seg hatten for Robert Harris, og håpe på at han kommer med noe nytt snart. For dette er en forfatter, vi virkelig skal være stolte av at vi har innen krimlitteraturen i verden.