Gode erfaringer med Mattilsynet på Rennesøy

Forrige fredag gikk administrerende direktør i Mattilsynet av som følge av NRKs avsløring om en feilaktig rapport fra minkfarmen til Per Olaf Lauvås. ...

Publisert: 28.05.2019 kl 18:30

Forrige fredag gikk administrerende direktør i Mattilsynet av som følge av NRKs avsløring om en feilaktig rapport fra minkfarmen til Per Olaf Lauvås. Bygdebladet sjekket med to pelsdyrbønder på Rennesøy hvilke erfaringer de har hatt, og de melder at de har hatt en god relasjon med Mattilsynet.

- Den siste uken har Mattilsynets troverdighet som tilsynsmyndighet blitt trukket i tvil, i forbindelse med tilsyn hos en pelsdyrbonde i Rogaland, sa nå avgåtte administrerende direktør i Mattilsynet, Harald Gjein, ifølge en pressemelding fra Mattilsynet.

Mattilsynet, og inspektøren som feilaktig rapporterte om en minkfarm full av utsultede og dehydrerte mink, hvor sår og sykdommer florerte, kom veldig dårlig ut av avsløringen som ble riksnyhet. På Rennesøy kan imidlertid pelsdyrbønder fortelle at de ikke har vært utsatt for noe lignende.

- Gode erfaringer

- Vi har gode erfaringer med Mattilsynet. Vi har ikke hatt problemer, og jeg har ingenting imot dem, sier Terje Øvrebø.

Han påpeker imidlertid at det er mange inspektører, slik at pelsdyrbønder vil kunne ha individuelle erfaringer, og at det så klart ville være et problem om Mattilsynet hadde noe imot bransjen hans.

- Vi har fått anmerkninger fra dem, men da har vi rettet opp i det, og ved neste tilsyn har de sett dette og tonen har vært god. Det er viktig å påpeke at det har forekommet negative funn - vi må ta til oss legitim kritikk.

Han har hørt fra mange lokale kolleger som har opplevd Mattilsynets representanter som arrogante, men har ikke opplevd dette selv.

- En gang hadde de med seg en fra dyrevernnemda, og han sa at han ikke hadde peiling på pelsdyr, og konsentrerte seg da heller om grisehuset, hvor hans kompetanse lå. Det var en imøtekommende tone.

Øvrebø forteller om en god dialog hvor Mattilsynet har vist tillit til at tilsyn følges opp av ham.

- Det har vært ett eller to tilsyn i året, basert på forrige resultat. Godt over 99 prosent av dyra våre er friske, og vi har lav terskel for å avlive dyr som er syke eller sårede, så pelsdyrbønder er ikke verst i klassen.

Store forbedringer, usikker fremtid

Bonden, som startet med pelsdyr i 2011, sier at læringskurven har vært bratt, og at tilsynene har hjulpet til å gi en markant forbedring i forholdene for dyrene. Men etter at regjeringen først gikk inn for bærekraftig utvikling av bransjen i 2017, ble det, med Venstres inntreden i regjeringen i 2018, avtalt en styrt avvikling frem mot 2025.

- I 2017 ble vi fredet, så kom Venstre, og etter den saken som var nå vet vi enda mindre. Det skulle komme en nærmere avgjøring om fremtiden i mai, men det blir vel utsatt nå.

Øvrebø antar at det kan ligge an til oppvask i Mattilsynet, og ettersom postlister som inneholder rapporter følges nøye av motstandere av pelsdyrnæringen, vil en eventuell gjennomgang av rapporter kunne ha konsekvenser for informasjonen og aktivismen som har ligget til grunn for den planlagte avviklingen.

Lærte selv opp Mattilsynet

Ove Knutsen drev med pelsdyr for inntil tre år siden, da det var dags for sønnen å overta dersom driften skulle fortsette.

- Jeg så jo hvilken vei det gikk, og advarte ham om at det kunne bli store kostnader som ikke førte til noe, så han valgte å ikke drive videre, sier Knutsen, som startet i 1981 og var med i styret i Pelsdyravlslaget i mange år.

Han forteller at han alltid har hatt et godt forhold til Mattilsynet, og aldri mottok anmerkninger på pelsdyrdriften, men han stusser allikevel på noen ting.

- Det har vært en rar behandling av bransjen. For en del år siden spurte Mattilsynet om å få sende to representanter til meg for å lære hva de skulle se etter ved tilsyn av pelsdyr, og etter det var de så fornøyde at de spurte om å få sende to til. Det er bare kjekt at de ville lære hos meg, men det blir jo litt feil, for det er de som skal gi oss tips om hvordan det skal gjøres.

Knutsen forteller at han til og med hadde pelsdyraktivister på besøk og omvisning.

- Det var noen fra Bergen som ringte og spurte om de kunne komme og se. De ble overrasket av hvor godt dyrene her hadde det. De takket for besøket etterpå.

Den planlagte avviklingen liker han ikke:

- Det er «tosje» at man ødelegger en fin primærnæring.