God brannberedskap

Selv om den nylige brannen på Randaberg sykehjem gjorde sterkt inntrykk på dem, er de ansatte ved Rennesøy Bo- og rehabiliteringssenter trygge på at deres rutiner og beredskap er bra.

Publisert: 22.05.2019 kl 18:30

- Da jeg leste om det i avisen, tenkte jeg at dette var et av mine store skrekkscenarioer. For en jobb de ansatte gjorde, det er imponerende, sier enhetsleder for hjemmebaserte tjenester, Janne Elise Haraldseid.

- Det får oss til å tenke på hva vi gjør selv, og det er godt å få branntilsyn og få bekreftet at våre rutiner og beredskap er holdbare, konstaterer fagutvikler og brannvernleder Heidi Synnøve Isberg.

Lite å påpeke ved tilsyn

Knappe to uker etter brannen i Randaberg var det tilsyn ved senteret på Rennesøy.

- Det var tilfeldig at vi hadde vårt årlige branntilsyn i dag, og det gikk godt, forteller Isberg.

- Det var fokus på rømningsveier i år, legger Haraldseid til, og forteller at forhold rundt én rømningsvei også var det eneste som ble anmerket.

- Vi skal få på plass en vanlig låsvrider med kuppel over på en dør hvor man har trengt nøkkel, sier de to.

Kan alltid forbedres

Isberg og Haraldseid er allikevel tydelige på at det alltid finnes potensiale for å bedre rutiner og beredskap.

- Det er mye som kan risikoanalyseres, og vi kan få på plass en plan for lading av hjelpemidler som heiser og scootere.

Senteret har praktiske brannøvelser én gang i året for dagvakter og to ganger i året for den mer sårbare nattvakten. Det gis opplæring på branndører, brannceller og så videre. Til daglig er hovedfokuset forebygging, og personalet er opplært til å tenke forebyggende hver dag.

- Øvelser er viktig, for det er ett å bli stresset når alarmen går. Og vi ansvarliggjør personalet, slik at de skjønner hvor viktig forebygging er. Om man ikke alltid vet hva man skal gjøre når man ser noe, så ringer det en bjelle og man kontakter noen, sier Isberg.

Kommunen har også en fast årlig brannvernsuke, hvor mannskap fra brann og redningstjenesten er med ut til de hjemmeboende brukerne til senteret.

- Dette er et lite distrikt, så vi kan kartlegge alle brukerne, som er en fordel, konstaterer Isberg og Haraldseid.

To tilsyn av det tekniske

Vaktmesterleder Ove Hausken i teknisk avdeling i Rennesøy kommune mener at det står godt til med beredskapen også på deres kant. Brannvarslingsanlegg, nødlys, sprinkleranlegg og branndører kontrolleres månedlig.

- Vi har et system der alt ligger inne og vi varsles når det er tid for kontroll av de forskjellige elementene, sier han, og legger til at leverandøren av utstyret og anleggene deres også utfører årlig tilsyn.