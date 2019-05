Denne trioen gikk Rennesøy rundt

Lørdag 4. mai gikk kompisgjengen Rennesøy rundt. Turen tok 12,5 timer. Distansen var 5,2 mil.

Publisert: 18.05.2019 kl 11:00

Slik gjenforteller Ørjan Høie turen til han og de to kompisene:

– Vi har hytte på Rennesøy, og alt startet en gang da jeg og en av de andre som var med på turen ville finne noe å gjøre. Vi gikk uten mål og mening i skogen på Rennesøy. Dette gjorde vi flere ganger, og turene var relativt lange. 4-5 timer. Han tredje som var med på turen var også med på dette en gang. Etter hvert snakket vi om hvor vi tenkte å gå neste gang, og kom frem til at vi ville gå Rennesøy rundt. Vi kontaktet den andre vennen våres og bestemte oss for dato.

– Fredag 3. mai reiste vi inn på hytta. Vi var veldig spente, ettersom vi ikke kjente noen som hadde gjort det samme. Vi la oss tidlig, stod opp klokken 07.00 dagen etter og spiste en god frokost. Vi startet å gå sørover fra Hanasand 07.45. Vi hadde som mål å gå så nær sjøen som mulig, men vi hadde en mistanke om at dette ikke kom til å være mulig. For det meste gikk vi ikke på noen bestemt sti. Det var en krevende løype med tanke på at vi brukte mye tid på å brøyte oss gjennom tett skog og busker. Etter den første 1,5 milen kom vi til Vikevåg. Her gikk vi og kjøpte mat på butikken og hadde en pause. Utenom dette hadde vi med oss mange bananer, knekkebrød, müslibarer, sjokolade og vann.

– Etter at vi hadde gått cirka to mil traff vi på noen som ryddet i strandkanten og bestemte oss for å hjelpe før vi gikk videre. Hele «baksiden» av øyen var enormt krevende å ta seg gjennom. Dette var den vanskeligste delen av turen med tanke på det bratte terrenget. Det var hele tiden opp og ned, og vi gikk for det meste gjennom tykk skog. Da vi kom til Reianes føltes det godt, men denne gleden skulle snart forsvinne. Å ta seg rundt dette neset var ikke noe mer enn irriterende. Det blåste, og himmelen som tidligere hadde vært nesten skyfri, var nå full av regnskyer. Det var først her vi også startet å kjenne det skikkelig i beina. Da vi kom til Mortavika hadde vi vår andre matpause. På den siste strekningen tilbake til Hanasand var vi skikkelig slitne. Dette var i underkant av to mil, og jeg tror alle bare gledet seg til å bli ferdige.

– Da vi endelig kom frem hadde vi gått i cirka 12,5 timer og i underkant av 52 km. Hjemme ventet det taco på oss, noe som var ekstremt godt etter en lang tur. Vi kjente på en enorm mestringsfølelse, men på samme tid enorme smerter i beina. Kvelden bestod av kramper og bading i jacuzzi. Gjennom hele turen hørte vi på musikk.