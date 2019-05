Gamle redningsvester kan være en falsk trygghet

Sjekk at trekket, webbing og spenner er hele og uskadde – kontrollér også at skrittstroppen(e) er på plass og fungerer.

Åpne trekket – finn fram utløsermekanismen og sjekk om begge indikatorene er grønne.

Skru ut CO2-patronen og se at den ikke er avfyrt . Dra i den manuelle utløsersnoren og se at nålen som skal perforere CO2-patronen løper lett opp og ned. Er den ubeskadiget settes den inn igjen – kontrollér at indikatoren går fra rødt til grønt.

Skru ut den vannaktiverte avfyringsmekanismen – sjekk at datostemplingen ikke utgår før om et år – sett inn mekanismen igjen og se at indikatorfeltet går fra rødt til grønt.

Inspisér lungen (blås den gjerne opp med en pumpe), - er det tegn til stor slitasje eller hull må vesten kasseres.

Etter at du har gått gjennom punktene over, skriver du ned datoen for servicen på servicearket du finner i vesten.

Pakk sammen lungen riktig – den skal foldes ikke rulles og sett sammen yttertrekket med glidelåsen.

Pass på at den manuelle utløsersnoren dras ut gjennom åpningen i glidelåsen eller ut av baksiden på trekket – slik at denne er tilgjengelig i en nødsituasjon.