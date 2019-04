Forfatterbesøk med vaskeekte detektiv

Det var ikke bare Randaberg som fikk besøk av berømte krimforfattere i uken som gikk. Mosterøy skole og Vikevåg skule på Rennesøy fikk besøk av Jørn Lier Horst.

Publisert: 30.04.2019 kl 08:00

Den tidligere politietterforskeren er minst like populær for sin barnekrim som han er for sine bøker for voksne.

- Han var toppønsket vårt, forteller skolebibliotekar Alise K. Aske ved Vikevåg skule. Mosterøy og Vikevåg veksler på å koordinere forfatterbesøk, og i år fikk sistnevnte velge.

Krim for alle aldre

Horst står bak bokseriene «Detektivbyrå nr. 2» ,for barn i alderen 6 til 10, og «Clue» for dem fra 10 til 14. Begge krimseriene er blant de mest populære bøkene i skolebiblioteket,

- Han er unik i at han treffer så aldersmessig bredt, konstaterer Aske.

4. og 7. trinn har brukt norsktimene de siste ukene til å lese bøker i seriene, samt finne frem til gode spørsmål å stille forfatteren når han besøker dem. Temaet falt i smak:

- En av elevene leste fem bøker i løpet av den første uken, og begge klassene har i det hele tatt lest mye.

Poenget med forfatterbesøk og tilrettelegging av norsktimer er nettopp det å fremme leselyst, understreker Aske.

Engasjerende møte

- Han hadde dem i sin hule hånd, ler hun.

Med sine historier fra virkeligheten som politietterforsker, som jo også danner et grunnlag for krimlitteraturen, engasjerte Horst elevene. 4. klasse var med og løste mysterier, og lærte om detektivspor som fingeravtrykk. 7. klasse fikk et innblikk i en etterforskers tankegang, og fikk se utvalgte bilder fra politiarkivet.

- Det illustrerte virkelig hvor mye erfaring som ligger til grunn for bøkene, bemerker skolebibliotekaren, som berømmer Horst for hans evne til å skape engasjement - og til å signere et uttal bøker.

- Jeg har sjelden sett elevene så rolige og engasjerte. Mange hadde med seg bøker de ville få skrevet en hilsen i.

- Skriv om det du vet om

- Vi spurte om hvorfor han ville bli forfatter, og hvordan han kom på navnene til karakterene i bøkene, sier Elida Herrebrøden og Katelyn Cocker på 4. trinn.

De forteller at svaret på det første var at Horst liker å fortelle historier, og at svaret på det andre lå litt innbakt:

- Forbokstavene til Tirill og Oliver blir TO, og serien heter jo «Detektivbyrå nr. 2»

Elevene i 4. fikk også en eksklusiv titt på forsiden til den kommende boka i serien, som mange gleder seg til.

Lucas Helgevold og Lycke Brimsø Vik på 7. trinn forteller at de spurte forfatteren om skrivetips og hva som var best med å være forfatter.

- Han sa at du bør skrive om det du har erfaring med, forteller Lycke

- Ja, ikke skriv en kjærlighetshistorie om du aldri har vært forelska, sier Lucas.

Selv sier forfatteren at han skriver for barn og unge for å gjenskape den leselysten han selv hadde som barn, og han berømmer elevene for engasjementet:

- De er ivrige og vitebegjærlige - det er alltid hyggelig å møte slike lesere.