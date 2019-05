 Flammene sto ut av kjøkkenvifta og opp i taket

Sykepleierne Elisabeth Harestad og Lise Karlsen forteller om sine dramatiske opplevelser natten da sykehjemmet på Randaberg brant.

Publisert: 28.05.2019 kl 20:00

– Flammene sto ut fra kjøkkenvifta og opp i taket. Da jeg forsøkte å slukke brannen med pulverapparatet ble jeg straks omgitt av sort røyk, forteller Lise Karlsen til Bygdebladet.

Det som tilsynelatende skulle bli en rolig natt på sykehjemmet på Randaberg, ble i stedet et mareritt for Lise, Elisabeth Harestad og to andre sykepleiere som var på jobb natt til søndag 5. mai. En brann oppstod på sykehjemmets felleskjøkken, som førte til full evakuering av 22 skrøpelige beboere. Som tidligere nevnt i Bygdebladet kom ingen til skade under sykehjemsbrannen.

De fire sykepleierne har omsider summet seg etter den alvorlige redningsaksjonen. Nå forteller de om skrekknatten som fort kunne endt i tragedie.

Stor røykutvikling

Lise hadde akkurat ankommet sykehjemmet da hendelsen oppsto. Hun kom fra et besøk hos hjemmeværende pasienter i kommunen. På sykehjemmet ble hun møtt av hylende brannalarmer og skrekkslagne sykepleiere som kunne melde om et kjøkken i fyr og flamme.

En komfyr hadde ifølge politiets etterforskere tatt fyr. Flammene skal først ha blitt slukket, men på grunn av mye fett i kjøkkenvifta tok det fyr også der.

– Jeg grep tak i et pulverapparat og forsøkte å slukke flammene som sto ut fra vifta, men ble omgitt av sort røyk, uvitende om brannen var slukket eller ikke, forteller Lise. På forhånd hadde brannvesenet blitt informert om hendelsen. De var på vei til stedet.

Sykepleierne forlot felleskjøkkenet i all hast, og lukket dører og vinduer til den brennende avdelingen for å unngå ytterligere spredning. Den kraftige røykutviklingen rakk imidlertid å nå fellesstua og rommene til beboerne gjennom dører og ventilasjon. Et tykt lag med røyk dekket da himlingen.

Brannvesenet brukte syv minutter fra de ble varslet til de ankom sykehjemmet. Foto: Heidi Karin Gilje Skog

– Vi hadde panikk

For å redde beboernes liv var det ingen annen utvei enn å evakuere, mener Elisabeth.

– Hadde vi ikke evakuert hadde nok noen dødd. Vi fraktet dem ut ved hjelp av senger, rullestoler og brannseil. Enkelte måtte nærmest bæres ut for hånd. Det er vanskelig å forstå hvordan det gikk til. Vi har løftet personer vi egentlig ikke er i stand til å løfte, forteller sykepleieren.

De fleste beboerne forholdt seg rolige under evakueringen, og skjønte nok ikke hvor alvorlig situasjonen var, noe sykepleierne tror var til det beste.

På bare 20 minutter hadde de fire sykepleierne evakuert hele 22 skrøpelige pasienter ut fra den brann- og røykutsatte avdelingen og over til trygge omgivelser. Når de nå ser tilbake på det, forstår de ikke hvordan det var mulig.

– Alt gikk så fort. Samtidig var vi så redde. Vi hadde panikk, men klarte likevel å holde oss til rutiner og konsentrerte oss om å redde pasientene. Tiden før brannvesenet kom, føltes som en evighet, selv om det kun var snakk om få minutter, sier Lise.

For brannvesenet tok det nemlig kun syv minutter fra varsling til de ankom stedet. De holdt flammene i sjakk, men startet ikke slukking før evakueringen var fullført, på grunn av røykutviklingen slukkingen kom til å medføre.

– Det var en enorm lettelse å se dem. De stilte med høy beredskap. De var enormt mange, både fra politi, brannvesen og ambulanse. Blålysene lyste opp hele sykehjemmet. Vi kunne endelig puste ut, sier Elisabeth.

Blålys: Nattevaktene ble lettet da de så blålysene fra nødetatene. Foto: Heidi Karin Gilje Skog

Bearbeidet opplevelsen

Etter evakueringen ble de fire sykepleierne sendt til Stavanger Universitetssjukehus for blodprøver, røntgen og blodgassanalyser. Samtlige ble skrevet ut dagen etter, i god behold.

Det har imidlertid tatt tid for sykepleierne og bearbeide det som skjedde den natten.

– Det var helt forferdelig. Jeg slet med å sove de første dagene etter hendelsen. Tankene kvernet og jeg følte meg så uvel at jeg kastet opp, forteller Lise.

– Jeg var mørbanket i kroppen i flere dager etterpå, på grunn av de løftene vi hadde gjort og den stressende situasjonen vi og pasientene ble utsatt for, legger Elisabeth til.

De er begge tilbake i arbeid, og er ikke lenger preget av hendelsen. Den første dagen på jobb etter brannen gikk de imidlertid med høye skuldre.

– Første natten på jobb igjen var ubehagelig for oss alle. Det var ekkelt å skulle være her igjen, og ha ansvaret for pasienter i tilfelle det skulle oppstå en ny brann. Jeg skalv bokstavelig talt da jeg var på vei til jobb, sier Elisabeth.

De føler seg likevel godt rustet til flere nattevakter framover, etter god oppfølging fra bedriftshelsetjenesten, egne ledere og brannvesen.

– De har vært der for oss. Vi har fått snakket ut om våre opplevelser, og det har hjulpet oss på veien mot å føle oss trygge på jobb igjen, sier Lise.