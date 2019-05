Fikk gjennomslag for tvungen vannmåling

Rennesøy-politikerne fikk gjennomslag i Fellesnemda mandag kveld for at Nye Stavanger kommune skal motivere sine innbyggere til å bli mer bevisste på vannforbruket sitt.

Publisert: 21.05.2019 kl 08:00

– Det er iallfall et steg i den retningen, sa Jostein Eiane (Krf) til Bygdebladet i etterkant av møtet, som denne uka ble avholdt i Utsyn misjonssenter på Finnøy.

Eiane er varaordfører i Rennesøy kommune og nestleder i Fellesnemda for Nye Stavanger. Han fremmet følgende forslag mandag kveld:

«Det stiller krav til vannmåling i nybygg og i bygg der sanitæranlegget renoveres for å opprettholde dagens vannmålerdekning i Finnøy og Rennesøy, samt øke andelen abonnenter med vannmåler i nye Stavanger kommune».

Det er iallfall alle nye bygg og bygg som skal gjennom en totalrenovering som fra 2020 vil få pålegg om å installere vannmåler i den nye storkommunen. Dette ble vedtatt i forbindelse med at Fellesnemda vedtok «Forskrift for vann- og avløpsgebyr i Stavanger kommunen . Nye Stavanger».

Les også: – Tvungen vannmåling er miljøvennlig. – For de aller fleste er det å ha vannmåler rimeligere, argumenterte Eiane i Fellesnemda. Han mener det er klokt på lengre sikt miljømessig med vannmåler, og at det er grunn til å tro at det blir lavere vannavgift for alle med en slik måler installert i boligen.

Christian Sedler (Frp) mente at tiltaket er usosialt overfor barnefamilier, som ofte bruker mye vann.

John Peter Hernes (Høyre) viste til at han, med tre tenåringsdøtre i hus, kan ha noe å tjene på å installere vannmåler i sin bolig.

– Men alle vil nok kunne få høyere avgift likevel med vannmåler, sa han, mens en uenig Jostein Eiane viste til at når den enkelte tar ansvar for sitt forbruk av vann, vil kostnadene eksempelvis for IVAR for å produsere vann blir lavere,s om igjen har innflytelse på avgiften som abonnentene (innbyggerne) betaler.

Torfinn Ingeborgrud (uavhengig representant) mener at IVAR kan utsette store investeringer i ny produksjon av vann med tvungen vannmåler, og han viste til et konfliktfylt sånt prosjekt i Bjerkreim.

– Det vil bli lavere kostnader med å pumpe avløpsvann til Mekjarvik også. En utjevningspolitikk med gratis vann til mange er dårlig for fellesskapet, sa Ingeborgrud.

Eianes forslag ble vedtatt mot to stemmer. Det er 33 medlemmer i Fellesnemda.