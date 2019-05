Tom Tvedt oppfordrer folk å mene noe, til å engasjere seg og ta parti. Men er også tydelig på at det må skje på en skikkelig måte.

Publisert: 29.05.2019 kl 00:00

- Jeg synes det er kjempebra at Randaberg kommune initierer en konferanse om netthets og lokaldemokrati. Dette er en viktig debatt å ta. Det er bra at de løfter frem teamet, og at konferansen har så stor bredde, sier Tom Tvedt engasjert idet han akkurat har gått ned fra scenen og igjen tilhører tilskuermengden.

«Hold kjeft - dette må du tåle!» er navnet på konferansen som tirsdag utspiller seg på Varen kulturscene i Randaberg.

- Det er aller første gang denne konferansen blir avholdt, men la oss håpe det ikke blir den siste. Og temaet er brennaktuelt, sier konferansier, Tor Øyvind Skeiseid, før han loser de fremmøtte inn i programmet.

Først ut er Leif Arild Steen med sitt skråblikk på hvem som har «heila vede». Så overtar statsviter Svein Tuastad og tar de fremmøtte med på en analyse av det offentlige ordskiftet. Deretter er det ordfører i Klepp, Ane Mari Braut Nese, som snakker om temaet «På livet laus! Bompenger og drapstrussel - folk glemmer vi er helt vanlige innbyggere». På slutten kommer også fylkessekretær i Rogaland LO, Eirin K. Sund, inn i samtalen. Så beveger debatten seg over i idrettens verden, hvor Tone Eva Ingebrigtsen er først ut av startblokken. Her får hun etter hvert med seg tidligere idrettspresident, Tom Tvedt.

- Hvorfor er konferansen viktig?

- Fordi i Randaberg og andre lokalsamfunn sitter det folk som skal være i et kommunestyre, som skal være leder i speideren eller i den lokale fotballklubben og alle disse må vi passe på ikke sier nei på grunn av hets.

- Folk må gjerne være uenige, tydelig uenig, men det må skje på en skikkelig måte.

- Som vil si?

- At det er et akseptabelt språk, og at folk ikke tillegger andre meninger eller holdninger de verken mener eller har, sier Tvedt, som blant annet har vært ordfører i Randaberg, fylkesordfører i Rogaland og idrettspresident.

- Det største skille på nå og før et at alt går så mye fortere. Du kan ikke si et komma feil, før hele Norge vet det 15 minutter senere. Og dette er det viktig å håndtere så godt du kan. I et slikt tempo må du ta beslutninger fortløpende.

- Og hvilke tanker gjør du deg da?

- Tør å stå opp, det er ikke farlig.

- Ikke?

- Nei, ikke så lenge alle gjør det. Vi må løfte debatten ut av media og inn i det offentlige.

- Hva med det du har stått i da?

- Hadde det ikke vært meg, så hadde det vært en annen.

- Hvordan håndterer du det?

- Jeg trener mye, og stiller meg selv spørsmålet: «Kan jeg dø av dette?». Så har jeg ulike kassetter som jeg tar inn og ut av ryggen, som sorg, glede, tanken på barna mine. Og så tar jeg meg en tur til Tungenes for å lufte hodet.

- Jeg mener det er viktig å ha en debatt, å få det ut på banen. At folk står opp for noe, gir støtte, gir tommel opp, og tar parti. På en skikkelig måte.