- En stor suksess

Svømming, padling, sykling, jogging og morgenyoga var blant aktivitetene som ble stelt i stand på Kvitsøy da Multisport-helg ble arrangert for aller første gang.

Publisert: 30.05.2019 kl 12:00

- Vi startet i år en egen gruppe i idrettslaget som heter Kvitsøy MULTIsportgruppe. Gjennom denne gruppa har vi planer om å stelle i stand tre arrangement i året, i tillegg til sporadiske treningsøkter utenom, forteller Nina Helgeland Gundersen, en av fem personer i gruppas styre.

Det første av de tre arrangementene gikk av stabelen forrige helg, da gruppa arrangerte Multisport-helg lørdag og søndag. Blant aktivitetene var kajakkpadling, svømming, SUP (stående padling på brett) sykling, jogging, styrketrening, morgenyoga, utendørs matlaging og overnatting i lavvo.

Deltakerne som var med på swimrun svømte og sprang totalt fire kilometer. Foto: Kvitsøy MULTIsportgruppe

- Vi mener selv at vi bor på verdens beste plass i forhold til å arrangere disse aktivitetene. Kvitsøy har absolutt det rette miljøet, sier Helgeland Gundersen, som forteller om et godt oppmøte både i sjø og på land.

Rundt 30 personer deltok under helgens aktiviteter, hvor aldersspennet var fra åtte til 60 år. Det som trakk flest deltakere må ha vært swimrun-stevnet, tror arrangøren. Under swimrun tar deltakerne seg frem fra øy til øy, på land som til vanns.

- På lørdag var det på det meste ti stykker om gangen som svømte og sprang. Flere av dem som deltok fikk mersmak på dette, så vi arrangerte et løp også på søndag. I stedet for å gjøre det til en konkurranse, lagde vi heller en mer utfordrende løype hvor det gjaldt å fullføre. Under helgens arrangement handlet det nemlig ikke om konkurranse, men heller lek, mestring og opplevelser i fellesskap med andre, forteller hun.

Oppmøtet var stort på styrketreningen. Foto: Kvitsøy MULTIsportgruppe

Helgeland Gundersen forteller om en vellykket helg hvor flere av deltakerne gikk langt ut av egen komfortsoner.

- Deltakerne sprang rundt i gata ikledd våtdrakter og badehetter. Det så nok ganske vilt ut, men det var ikke annet enn en stor suksess. En av dem som deltok var i utgangspunktet skeptisk til å gå ut i vannet, men bestemte seg for at i helgen skulle ikke frykten ta overhånd. Det var kjekt å se vedkommende sin positive reaksjon etter deltakelsen, forteller Helgeland Gundersen.

SUP var populært både for barn, ungdom og voksne. Foto: Kvitsøy MULTIsportgruppe

Nå planlegger Kvitsøy MULTIsportgruppe sitt neste arrangement. Det går trolig av stabelen mot slutten av sommeren og er et slags triatlon for barn og ungdom. Ingenting er avklart enda, men det blir ikke nødvendigvis et tradisjonelt triatlon med sykling, jogging og svømming.

Det tredje arrangementet på programmet er Kvitsøymilå i september. Kvitsøy MULTIsportgruppe har nemlig tatt over hovedansvaret for det populære arrangementet. Idrettslaget skal fremdeles bidra, men den nye gruppa tar altså over styringen.

I tillegg til fysiske aktiviteter ble det stelt i stand overnatting og matlaging utendørs. Foto: Kvitsøy MULTIsportgruppe