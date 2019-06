Elegant thriller av ypperste klasse

Uforglemmelig spenning som er en fryd å lese

Publisert: 02.06.2019 kl 13:24

Nordmenns første møte med J.D. Barker`s forfatterskap var i 2018, da boken "Den fjerde ape" ble utgitt på Goliat forlag. Dette var første thriller i bok-serien med sjefsetterforsker i 4MK-gruppenetter, Sam Porter i hovedrollen. Dette er en fartsfylt thriller som handlet om en grusom og bestialsk morder, som i fire år har terrorisert innbyggerne i Chicago. J.D. Barker har en imponerende evne til å gripe leserne og holde dem på pinebenken til siste slutt. Dette er en fengende bok, som gjør deg som leser målløs allerede fra først side. Dette er virkelig en bok som kan anbefales, skal du ha en god thriller.

I år er J.D. Barker tilbake med oppfølgeren, "Det femte offer". Hans nyeste utgivelse er flere hakk bedre enn første bok. Ikke bare servere Barker leserne en helstøpt historie, han er også blitt utrolig mye bedre når det kommer til språket, karakterbeskrivelsene og miljøskildringene. Skal du lese en thriller i år, ja da bør denne vurderes. Dette er en sjelden god thriller, som både er uforglemmelig, oppsiktsvekkende og medrivende. Norske leserne bør være veldig takknemlig, for at et norsk forlag som Goliat, tok på seg jobbe med å gi ut bøkene, til et slikt litterært stjerneskudd som J.D. Baker er.

Etterforsker Sam Porter og teamet hans har blitt tatt av saken hvor de jaktet på Anson Bishop, Den fjerde ape-morderen. Så blir liket av en ung jente funnet frosset inn i isen i Jackson Park Lagoon. Hun blir identifisert som Ella Reynolds, forsvunnet for tre uker siden. Men hvordan kom hun dit? Innsjøen frøs til is måneder tidligere. Så hvorfor blir hun funnet med klærne til en annen forsvunnen jente, som ble meldt savnet for to dager siden?

Mens etterforskerne i Chicago-politiet prøver å finne svarene på dette, fortsetter Sam Porter i hemmelighet sin jakt på 4AM-morderen, vel vitende om at raskeste vei til Bishop går via moren hans. Et slørete fotografi fører ham fra Chicago til gatene i New Orleans, hvor han snubler inn i en verden mer brutal enn han har kunnet forestille seg.

Med "Det femte offer" har J.D. Barker vist enda en gang, at han virkelig har talent for å skrive helstøpt, grotesk, intense og brutale historier. Jeg begynte nesten å bite negler, da jeg leste denne nervepirrende, oppsiktsvekkende og skremmende fortellingen. I "Det femte offer" får leserne ta del i en dramatisk, sjokkerende og underholdende jakt etter den grusomme morderen Anson Bishop. Jeg virkelig skalv da jeg leste denne historien, for selv den harde leser vil bli grå når de leser denne thrilleren. Dette er en velskreven sidevender, som inneholder troverdige skildringer av miljø og karakter. Det er nærmest som en kjenner pulsen øke, når en leser J.D. Barkers historie. Dette er et geni av en forfatter, som jeg virkelig gleder meg til å lese mer av i framtiden. I skrivende stund, håper jeg det ikke er lenge igjen til neste bok kommer.