 Dropp den usosiale eiendomsskatten

– Vi er veldig glad for at folk slipper eiendomsskatt på sine boliger, og heier på de øyene som slipper dette i Nye Stavanger, sier Frode Rødder.

Publisert: 28.05.2019 kl 08:00

Rødder er distriktsleder ved Huseiernes Landsforbund Rogaland Sør, som har kontor i Stavanger sentrum.

- Eiendomsskatt er utrolig usosial, sier han og trekker fram at Stavanger kommune aldri har gått som godt som nå og viser til at bykommunen hadde 261 millioner kroner i overskudd i 2018.

Problemstilling

Som kjent er eiendomsskatt en problemstilling de sliter med i Fellesnemda for Nye Stavanger. Rennesøy og Finnøy viser til intensjonsavtalen for kommunesammenslåingen med Stavanger at de ikke skal ha eiendomsskatt. Hvis de får det, skal den kun gjelde i de områder i Finnøy og Rennesøy som er bygget ut på bymessig vis. I tillegg vil Rennesøy og Finnøy ha en lavere sonefaktor enn andre områder i Stavanger.

- Vi er veldig for art folk slipper eiendomsskatt, og vi heier på de øyene som slipper dette. Det er ikke riktig at folk skal betale en slik skatt bare fordi om de får en bru eller andre infrastrukturtiltak på plass, sier Frode Rødder.

- Driv annerledes

Fra prosjektrådmannen for Nye Stavanger har det vært en problemstilling at den nye storkommunen ikke klarer seg uten de ekstra inntektene eiendomsskatt gir. Uten den, må en finne rundt 300 millioner kroner ved å kutte på andre områder i den kommunale virksomheten.

- De klarer ikke å drifte kommunen godt nok, de som må ha eiendomsskatt, sier Rødder til det og viser til at driftsresultatet for Stavanger kommune i 2018 var 2,5 prosent.

Beskattes trippelt

Rødder mener eiendomsskatt beskatter en bolig tre ganger, og viser til at det først betales dokumentavgift til staten ved kjøp av bolig, en betaler formuesskatt og altså tilslutt eiendomsskatt i de kommunene som har dette.

- Det er utrolig usosialt, og det er ikke alle som klarer å betale 30.000 til 40.000 kroner i året i eiendomsskatt, sier distriktslederen.

Mer utredning

I Fellesnemda 20. mai var avgrensing av eiendomsskatt i den nye storkommunen til behandling igjen. Christian Wedler (Frp) sitt forslag «det innføres ikke eiendomsskatt i den nye kommunen» fikk kun fem stemmer, Frp, Fellesaksjonen Nei til mer bompenger (FNB) og Pensjonistpartiet, og falt.

29 fra Høyre, Ap, Sp, Krf, Venstre, SV, FNB (sekundært) og de to uavhengige representantene Torfinn Ingeborgrud og Aadne Aasheim Andersen stemte for nestleder Jostein Eiane (Krf) sitt forslag som blir sendt over til prosjektrådmannen for videre arbeid.

Forslaget går ut på å legge Stavanger sitt system for innkreving av eiendomsskatt til grunn, og at det opprettes to soner for innkreving i Rennesøy og Finnøy.

- I arbeidet med soneinndeling legges avgjørende vekt på om områdene ville falt inn under eller utenfor definisjonen «utbygget på byvis», heter det i forslaget.

Med forslaget følger en liste over forhold som flertallet mener må tas hensyn til når det skal avgjøres hvem som skal betale, eksempelvis at flere øyer i Finnøy ikke har bruforbindelse og dermed begrenset åpningstid på veien, kommunalt vann og avløp er kun bygget ut delvis i Finnøy og Rennesøy og et begrenset busstilbud.

I tillegg betaler Rennesøy og Finnøy i bomringen på Nord-Jæren, men ligger utenfor og får ikke ta del i investeringene i Bymiljøpakken, påpeker flertallet i Fellesnemda.