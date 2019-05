 Dette er udemokratisk

Frode Myrhol er helt uenig med flertallet i Fellesnemda, som vil gi makt til et politisk utvalg han mener består av ikke-folkevalgte.

Publisert: 23.05.2019 kl 05:00

Forslag som ble debattert var dette fra Jostein Eiane (Krf) om at kommunedelsutvalg i Finnøy og Rennesøy skal ha rett til å gi en anbefaling (ha innstillingsrett) i en sak før den går til kommunestyret eller et annet overordnet politisk utvalg.

Frode Myrhol i Fellesaksjonen Nei til mer bompenger (FNB) advarte sterkt mot dette forsøksprosjektet i den nye storkommunen.

- Dette er ikke bra for lokaldemokratiet, mente Myrhol og påpekte at de som skal sitte i de nye kommunedelsutvalgene ikke er folkevalgt en gang. Han påpekte at det er partiene som skal velge ut personer til kommunedelsutvalg.

Elin Schanche (Høyre) advarte også mot å gi innstillingsrett til kommunedelsutvalg i Rennesøy og Finnøy.

- Det blir mer byråkrati og større ressursbehov, men mest er det fordi vi trenger mer avstand til politikere og innbyggere

æringsliv, sa hun.

Bakgrunn Nærdemokrati 33 medlemmer i Fellesnemda for Nye Stavanger meisler ut nye løsninger som kan involvere innbyggere i den nye storkommunen. Tida løper snart ut for nemda, som skal oppløses etter valget i høst når nytt kommunestyre er valgt. Mandag denne uka bestemte flertallet å teste ut mer makt til kommunedelsutvalgene i Finnøy og Rennesøy fra 2020.

Nærhet og avstand

Myrhol fikk motstand fra flere. Deriblant Bjørg Tysdal Moe (Krf) som ba ham respektere kommunelovens definisjon av hvem som er folkevalgt, og Per A. Thorbjørnsen (Venstre).

- Her er det snakk om avstand og nærhet, og vi har vektlagt nærhetsprinisippet. Husk at Rennesøy og Finnøy får den største endringen ved denne sammenslåingen da de ikke lenger skal ha eget kommunestyre, sa Thorbjørnsen og mente utvidet makt til kommunedelsutvalg i Finnøy og Rennesøy bør testes ut i de neste fire årene.

Bjarne Kvadsheim og Dagny Sunnanå Hausken (Sp) viste til at folk er tett på hverandre også i Stavanger i dag, og at «vi forskjellsbehandler også i dag», som Kvadsheim uttalte. Han viste da til at politikerne innimellom prioriterer mer ressurser til en bydel framfor en annen hvis levekårsforhold tilsier at det er nødvendig.

Vedtok prøveprosjekt

Christian Wedler (Frp) mente det forelå et godt kompromiss nå, selv om det er ulik oppfatning i hans parti om innstillingsrett til kommunedelsutvalg i Finnøy og Rennesøy.

Kari Nessa Nordtun (Ap) fremmet forslag i Fellesnemdas arbeidsutvalg uka i forveien om at innstillingsrett skal gjelde for kommunedelsutvalg i hele Nye Stavanger. Det fikk ikke flertall, men det ble vedtatt at dette skal være en prøveordning i Rennesøy og Finnøy i årene 2019 - 2023, og at den skal evauleres mot slutten av perioden.

- Spesilet i Finnøy og Rennesøy er det ikke folk nok på valglistene til å fylle opp i kommunedelsvalg. Da blir det feil å gi disse utvalgene flere fullmakter enn det dagens bydelsutvalg i Stavanger har, sier Frode Myrhol.

En fra Finnøy Høyre og to fra Rennesøy Høyre var enig med Myrhol da det ble stemt i Fellesnemda, så de var sterkt i mindretall.