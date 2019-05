 Det har kostet blod, svette og tårer

Hverdagen som gründer har vært alt annet enn enkel for multitaskeren Marianne Hebnes, men med sin nyeste oppfinnelse ser framtiden stadig lysere ut.

– Helt siden barndommen har jeg hatt mange finurlige ideer. Nysgjerrig og utforskende som jeg var hadde jeg også en trang til å sette dem ut i livet. Jeg husker blant annet da jeg lagde mine egne rulleskøyter. To lekebiler teipet fast i skoene var det som skulle til, så satte jeg utfor bakkene i nabolaget, forteller Marianne Hebnes.

Hun har ikke forandret seg særlig siden den gang. Ideene, eventyrlysten, nysgjerrigheten og ikke minst vågalheten har bare vokst med årene.

Nei, Marianne er ikke redd for å trø ut i det ukjente og ta sjanser. Heller ikke i voksen alder nøler hun med å sette utfor ukomfortable og skumle bakker i hjemmelagde rulleskøyter – metaforisk talt.

For det er de ukomfortable, nervepirrende, men også frydefulle utfordringene som har formet henne til den hun er: Selvstendig næringsdrivende. Sosialentreprenør. Gründer. Oppfinner.

– Jeg har hatt mot til å satse og alltid utfordret meg selv. Jeg har gått på mange smeller. Nedturene har vært flere enn oppturene, men jeg har aldri gitt opp.

Pågangsmotet har gjort at Marianne i dag lever av sine egne ideer. Veien fra idé til suksess har imidlertid vært lang.

Portrettspørsmål Navn: Marianne Hebnes

Alder: 31, men får fortsatt barnebillett på bussen

Bosted: Den grønne landsbyen

Sivil status: Alenemamma, med en snill barnefar

Jobb: Gründer og sosialentreprenør Perfekt helg: Gjøre det jeg får lyst til. Forbilde: Pippi, Mac Gyver, Bjarte og Kongen. Fritidsaktivitet: Liker mat, eventyr og fart og spenning. Reisemål: Lofoten og Sør Korea. Det kan jeg: Gjøre ideer om til virkelighet. Det kan jeg ikke: Vente på at ting skal skje. Livsmotto: ”If you can dream it you can do it”. Fortjener ros: Alle som har støttet meg.

3D-printet et gründerliv

Marianne har alltid hatt en trang til å utfolde kreativiteten og skaperevnen. Teori har aldri vært det helt store. Det er praksis som gjelder.

Derfor sluttet hun blant annet på videregående etter to år, begynte på folkehøyskole og så i jobb, som resepsjonist i forskjellige oljeselskaper.

Hun fullførte omsider videregående, utdannet seg til teknisk tegner og fikk jobb i byggebransjen. Marianne ble gravid, sa opp jobben, begynte for seg selv som møbelsnekker, ble arbeidsledig og begynte i ny jobb som teknisk tegner. Så oppdaget hun 3D-printing.

– 3D-printing endret min måte å tenke på. Redskapet kunne brukes til å løse problemer og skape ting. Det var da jeg så muligheten til å drive for meg selv.

I 2015 sa hun opp jobben på ny og etablerte Hebnes 3D, et selskap som tilbød konsulenttjenester innen blant annet mekanisk design, produktutvikling og 3D-prosjektering. Hun var da blant de første i Rogaland som gjorde 3D-printing til business.

– Etter et par år (i 2017) fikk jeg en unik mulighet hos et stort prosjekt for fylkeskommunen. Jeg ble bedt om å dra på en 3D-print-turné, med mål om å gjøre 3D-printing til folkeopplysning.

Hebnes 3D ble til Vizo AS, og Marianne tilbrakte det neste halvannet året på å besøke biblioteker, skoler og barnehager på kryss og tvers av fylket.

At Marianne skulle stå foran store folkemengder og holde kurs og foredrag, var for henne en gigantisk milepæl - den gang.

– De som kjenner meg hadde nok ikke gjettet at jeg var livredd nye mennesker. Likevel har jeg holdt over 60 kurs og foredrag i 26 kommuner. En del av gründerreisen min har gått på det å utfordre meg selv på det jeg har vært redd for. Jeg har alltid ønsket å oppnå mye, men for å klare det har jeg måttet tvinge meg selv ut av komfortsonen. Det er der jeg har utviklet meg.

Marianne Hebnes har en travel hverdag som gründer, og alenemamma annenhver uke. Foto: Jan Henrik Heggebø

Levde fra hånd til munn

Marianne trosset egne barrierer. Hun stolte på egne ferdigheter og hadde med det pågangsmot nok til å drive for seg selv. At hun grep fatt på gründerlivet har imidlertid ikke vært ensbetydende med at pengene har strømmet inn på konto.

– Jeg gikk fra å ha en fast inntekt til å leve fra hånd til munn. Veien til det såkalte gründerlivet har vært en mentalt slitsom livsreise. At jeg har kommet dit jeg er i dag er en stor milepæl for meg.

Hun sitter i sofahjørnet i sitt nye hjem på Randaberg. For kort tid siden var det nærmest utenkelig at hun skulle ha råd til egen leilighet. Fra august til desember i fjor sto 31-åringen helt uten inntekt. Hun måtte derfor avslutte leieoppholdet på Randaberg og flytte hjem til sine foreldre på Tasta, sammen med sin sønn.

– Det føltes som et stort nederlag. Det å skulle satse for meg selv har kostet blod, svette og tårer, og ikke alltid gått etter planen.

For å få hverdagen til å gå rundt måtte Marianne se seg om etter andre jobber. På det meste hadde hun fire arbeidsgivere på en gang – i tillegg til å være alenemamma annenhver uke. Drømmen om å leve av noe eget hang i en tynn tråd.

– Jeg var i tvil mange ganger, og var nære på å gi opp. Jeg tenkte ofte at dette ikke var forsvarlig for meg og sønnen min, men heldigvis fikk jeg en unik mulighet.

Fra idé til suksess

Det er ofte på nattestid at ideene blomstrer hos Marianne. Slik var det også da ideen om ledsagerbøylen oppsto.

Hun hadde sett TV-programmet «Ingen grenser», hvor personer med ulike funksjonshemminger tar seg fram til et ekspedisjonsmål i villmarken ved hjelp av muskelkraft og viljestyrke. Blant deltakerne var hørsel- og synshemmede Bjarte Bø-Sande fra Randaberg.

– Jeg tok kontakt med Bjarte for omtrent syv år siden. Vi ble fort gode venner, og han fortalte meg blant annet om en drøm han hadde, om å gå til Preikestolen før resten av synet forsvant. Den drømmen ville jeg hjelpe han å oppnå.

Utfordringen var å finne en måte å enkelt kunne lede Bjarte med seg opp det utfordrende terrenget. Han hadde tidligere brukt en metallkrok surret inn i tøyfiller som ledsagerredskap, men den var både tung og upraktisk. Det fantes heller ikke et redskap for dette formålet på markedet. Å skulle holde en person i hånden flere timer i strekk var ikke optimalt, men heller tungvint og krevende.

En natt fikk Marianne en idé.

– Jeg sto opp med en gang og begynte å tegne skissene. Neste morgen satt jeg og min sønn på stuegulvet og så den første prototypen bli til.

Marianne og hennes sønn satt på gulvet og så den første ledsagerbøylen bli til. Til det brukte de en 3D-printer. Foto: Privat

Ut kom en ledsagerbøyle i plast. Samme dag tok Bjarte og Marianne produktet i bruk, på en joggetur langs Vistestranden.

– Vi følte oss umiddelbart tryggere. Folk tok hensyn og Bjarte sier han opplevde omgivelsene på en helt annen måte enn tidligere.

Med det tok de fatt på turen til Preikestolen. Uten problemer besteg de fjellplatået som ruver 604 meter over havet, til stående applaus fra folkemassene på den velkjente toppen.

Det var da Marianne innså at det ikke bare er Bjarte som har bruk for en slik bøyle. Bare i Norge er 180.000 personer så svaksynte at de regnes som synshemmede. Mer enn tusen nordmenn er helt blinde. På verdensbasis fødes nærmere 1,5 millioner blinde og svaksynte årlig.

Bjarte Bø-Sande og Marianne Hebnes på toppen av Preikestolen da førstnevnte akkurat hadde oppnådd sin drøm - å bestige det 604 meter høye fjellplatået. Foto: Privat

– Støtten betyr alt nå

Bjarte og 3D-printer-eventyret har ført Marianne dit hun er i dag, i oppstartfasen av sitt nye firma U-Go Products. Nå har hun satt i gang prosessen med å få ledsagerbøylen ut på markedet, og det med god støtte i ryggen.

Allerede 1. juni flytter hun inn i lokalene til Samfunnssentralen på Eiganes, et familieeid investeringsselskap hvor Marianne er én av sju sosialentreprenører som jobber med sine helt egne ideer. Hver av dem får mellom 300.000 og én million kroner i året for å kunne jobbe på fulltid med sine prosjekter.

Det gir Marianne et etterlengtet pusterom, og en styrket tro på en framtid i gründerlivet.

– Den støtten jeg får, betyr alt nå. Nå er målet å kunne leve av U-Go Products, få produktet ut på verdensbasis, få ansatte, bygge bedriften og videreutvikle det som er verdens første ledsagerbøyle, sier den forventningsfulle gründeren.