Den ultimate oppskrift på suksess i matte

Den fantastiske oppskriften på å lykkes i matte

Publisert: 31.05.2019 kl 15:37

Skage Hansen debuterte som forfatter i 2010 med heftet "GetSmart matematisk begrepsleksikon", som er beregnet til bruk i grunnskolen. I år, ni år senere er han endelig aktuell igjen, denne gangen med to bøker som omhandler matte, "Matte Fra A Til Å" og "Få 6 I Matte". Det er sist nevnte bok jeg skal omtale i denne anmeldelsen.

"Få 6 I Matte" er den ulitmate oppskriften på å lykkes i matte, her kan en lære matte på en inspirerende, kunnskapsrik, enkel og underholdende måte. Den er fullstappet med forskjellige oppgaver, som er relevante for dagens ungdomsskole-matte. Med Skage Hansens bok er det lettere å knekke den matematiske koden. Kanskje du klarer å knekke den en gang for alle. Her får du steg for steg, god hjelp til å forstå vanskelige matematiske formler og regnestykker. Dette er uten tvil et innmari godt redskap for deg som sliter med matte. Gjennom 207 lettleste sider kan en gå fra være middels god i matematikk til å oppnå toppkarakter i faget.

Dette er boken en hver elev på ungdomsskolen bør ha i bokhyllen sin hjemme. Jeg vil faktisk dra det så langt å si at, enhver mattelærer bør ha den på kontoret sitt, og i hvert klasserom bør det vertfall være et eksemplar. "Få 6 I Matte" er en bok skrevet av en av Norges beste mattelærer, den er fengende allerede fra første side, for selv om jeg gikk ut av ungdomsskolen for flere år siden, drar jeg nytte av denne boken.

Selv slet jeg med matte på ungdomsskolen. Jeg fant rett og slett ikke matematikk givende. Men hadde det funnes et slikt hjelpemiddel, som Skage Hansen har laget, hadde nok matematikken blitt lettere for meg også. For veien kan være lang til en 6-er i matte, men med "Få 6 I Matte" blir veien garantert kortere.

Jeg skulle ønsket jeg satt på skolebenken nå, for nå er det så mange gode instruksjonsbøker til matematisk læring. "Få 6 I Matte" er en fantastiske god guide til å forstå seg på det matematiske språket. Jeg er meget imponert over Skage Hansen, han er et matematisk- og litterært geni det finnes få av, for enklere beskriver og presentasjoner av regnestykker og formler skal en lete lenge etter.

Er du en av dem som synes at matte er ganske gøy, men som ikke får noen særlige utfordringer på skolen? Har du en firer, og klarer ikke helt komme deg opp på en femmer? Kanskje du har en femmer, men aldri klarer å få sekser? Denne boka er for deg. Med det du lærer her, kommer du til å oppleve at matte blir utrolig spennende! Du kommer til å få fantastiske aha-opplevelser. Hvis du jobber godt med denne boka og får til å løse problemene, vil du få en ny og dypere forståelse for matte. Da blir det gøy! Og da er det veldig fort gjort å bli knallgod i matte.

Hvis du har gjennomsnittlige karakterer i matte og bestemmer deg for å lese denne boka, kan du også bli god. Du kan faktisk bli ordentlig god. Boka passer for alle matematikkinteresserte, både foreldre og unge, så sant du allerede har noen matematiske grunnbegreper på plass. Hvis du er ungdomsskoleelev eller i starten av videregående, vil du ha enormt utbytte av denne boka.

Her finner du noen viktige emner fra pensum. Her er de emnene som er helt avgjørende for at du skal bli skikkelig god i matte. Fokuset er på de emnene som skolen ikke vanligvis klarer å ta hånd om. Det handler om algebra brukt i problemløsning, geometri og ikke minst generalisering.

"Få 6 I Matte" er en bok de fleste foreldre bør kjøpe til sine barn. De voksne bør også lese boken, for å hjelpe sine barn bedre. Dette er den perfekte leksehjelp, enkelt å forstå og lett å lære. Skage Hansen har ikke bare skapt en instruksjonsbok, han har også lagt sin sjel i å forklare matematikken på en såpass enkel måte, at enhver elev kan dra nytte av den. Jeg tar av meg hatten for Skage Hansen, og håper han kommer med en ny bok om matte, for selv om det meste er beskrevet her, ja så er det mye videregående elever kunne hatt hjelp til. Dette er virkelig en bok som kan anbefales, så folkens, løp og kjøp. Du vil få bruk for den, mer en du tror. Ja, jeg vil faktisk dra det så langt å si, at dette er matematikkens bibel, som virkelig bør finnes i enhver nordmanns hjem.