Biblioteket oppklarer med ungdommen

Tale Østrem ønsker å bekrefte at ungdom er velkommen til være i bibliotekkjelleren.

Publisert: 23.05.2019 kl 17:00

- Etter en artikkel om steder for ungdom å være, har det bredt seg et rykte på Randaberg om at de ikke har tilgang på bibliotekkjelleren. Dette er selvfølgelig ikke tilfelle, sier bibliotekaren, som legger til at ungdom er en gruppe som biblioteket er veldig ivrig på å nå.

- Når bibliotekkjelleren ikke er i bruk til andre aktiviteter kan de som ønsker det skrive seg på en liste og benytte kjelleren til lekser eller spill. Men, som i biblioteket ellers, er dette begrenset til bibliotekets åpningstider.

Bra sted, stenger tidlig

Ungdommene, som i en artikkel i Bygdebladet hadde nevnt det å bli kastet ut fra bibliotekkjelleren, er glade for oppklaringen og at de ønskes velkommen.

- Grunnen til at vi nevnte det var at dette hendte da vi var i 5. til 7. trinn, forteller Synne Nilsen Valle, som går i 9. trinn på Harestad skole med Hannah Frostestad og Mons Køningsberg.

- Ja, det kan være at noen tidvis har blitt «kastet ut», men jeg tenkte at det antakeligvis ikke ungdommer, for de er her sjeldent, sier Østrem, som forklarer at det er med barn på mellomtrinnet at man en sjelden gang har hatt problemer med passelig oppførsel på biblioteket.

Bibliotekkjelleren er et sted ungdommene kunne tenke seg å være, men åpningstidene er et problem. Det seneste biblioteket holder åpent til er klokken 19, og det er på onsdager og torsdager. Det er særlig fredags- og lørdagskvelder ungdommene ønsker et sted å henge litt utover kvelden.

Lite ressurser

- Ved utvidet åpningstid måtte det fortsatt vært voksne til stede, og det ville måtte diskuteres på hele landsbyhuset. Ressursene for ungdom er dessverre ganske små, konstaterer Østrem, som har sympati for ønsket, men som viser til at å eksempelvis endre åpningstid til 12.00 - 22.00 en dag i uken ville gå ut over andre brukere.

Skillelinjer mellom trinn

Nylig har forsamlingshuset i Randaberg sentrum blitt åpnet for ungdom på fredagskvelder, men 9. klassingene mener at det bare elevene på trinnet under dem som har blitt gjort oppmerksomme på dette. De har ikke noe imot å dele sted med 8. klasse, men sier at det er kommet skillelinjer mellom trinnene.

- Når vi kommer på U59, føler de yngre seg «jaget vekk». Og elever i hvert ungdomstrinn blir sett ned på hvis de er med noen som er yngre.

Enn så lenge kan ikke biblioteket tilby å være et samlingssted på kveldstid, men om 9. klassingene må fortsette å se seg om etter dét, vet de iallfall at de ønskes velkommen på biblioteket i den åpningstiden man har til rådighet.