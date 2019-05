Ber unge søke hyre

I juli kan fire unge fra Randaberg få være med i en etappe som medseilere i Tall Ships Races.

Publisert: 20.05.2019 kl 20:30

Et minne for livet: Elise Kristin Hodnefjell, her ved roret på SS «Sørlandet», anbefaler opplevelsen å være medseiler. Turen er noe man aldri glemmer, sier hun. Foto: Privat Foto: Elise Kristin Hodnefjell

Da Stavanger var vertsby for den internasjonale seilregattaen i fjor, møtte mange opp for å se utseilingen fra Tungenes. To unge fra Randaberg fikk også hyre som medseilere. I år håper Ingunn Moa, avdelingsleder for fritid i kommunen, å kunne sende fire matroser med på en etappe.

Samarbeider med Hå

I år er Sirevåg, i Hå kommune, den nærmeste havna som besøkes.

- Det blir «Cruise-in-Company» , en flott skutefest, hos oss, sier nærings- og havnesjef Jarle Bø.

Han samarbeider med Moa og Randaberg Group om å kunne tilby fire plasser som medseiler til søkere mellom 15 og 25 år i Randaberg. Både Bø og Moa skryter av velviljen til konsernleder Ove Simonsen.

- Han stiller opp på kort varsel og tar det på strak arm, sier Bø.

- Det er jo et flott opplegg, det må være veldig interessant å være med, sier Simonsen, som er opptatt av at konsernet bidrar til slike formål for lokalsamfunnet.

Randaberg kommune bidrar også til spleiselaget for å kunne subsidiere deltakelse. Moa påpeker også at det er mulig, for dem med behov, å søke om å få egenandelen dekket.

- En av de tre store

I år går seilasen fra Aalborg til Fredrikstad og Bergen, og så til Aarhus. Mellom vertsbyene er de innom flere havner.

- Medseilerne blir med fra Fredrikstad til Bergen. De vil være ombord en av de tre store, norske seilskutene - Christian Radich, Statsraad Lehmkuhl eller Sørlandet, forteller Bø.

- Man trenger ikke erfaring, man drar jo for å lære, sier Moa, og legger til at transporten fra Sola til Fredrikstad gjøres felles, med voksne ledsagere.

De to håper at mange vil fatte interesse for det de anser som en helt unik opplevelse.

- I utgangspunktet koster deltakelse mye mer enn denne egenandelen, så dette er en sjelden mulighet, påpeker Bø.

- Vi synes det er kjekt å kunne sende ungdom på noe som dette. Vi har gjort det to ganger før, og er takknemlige for å ha fått dette samarbeidet på plass for å kunne fortsette å gjøre det, sier Moa.

Bø mener også at å være medseiler gir verdifull erfaring å ta med seg videre.

- Man kjent med folk fra hele verden, man lærer samhold, og å jobbe i team og forholde seg til kommandolinjer, som er nyttig i arbeidslivet. Tilbakemeldingene vi har fått er helt rå, forteller Bø

- Opplever veldig mye

Elise Kristin Hodnefjell, som var medseiler på etappen Esbjerg-Stavanger i fjor, kan bekrefte at det var en rå opplevelse.

- Stavanger var jo vertsby, så det var ekstra stort, forteller hun.

Hodnefjell hadde ingen erfaring med seiling, men familien tipset henne om muligheten. De vet at hun liker utfordringer og å lære noe nytt, og ikke minst:

- Jeg blir snart 25, så det nærmet seg siste sjanse - det er jo ikke hvert år dette tilbys.

Hun hadde lyst på noe litt sprekere enn en sydentur, men da hun søkte visste hun ikke hva hun gikk til.

- Det er en opplevelse man ikke kan få noe annet sted. Jeg kommer til å huske den resten av livet.

Å stå utkikk, trekke tau, vaske dekket, gå sikkerhetsrunde, og stå ved roret var veldig lærerikt. Men det sosiale var vel så minneverdig:

- Du møter mennesker fra alle land, i alderen 16 til 60, og i hver havn var det konserter og arrangementer. Jeg har bare gode ting å si. Man opplever veldig mye på kort tid, konstaterer Hodnefjell.

Vennskapene man knytter ombod kan også vare mye lenger enn etappen til sjøs: I sommer skal Hodnefjell på fjelltur med en venninne fra Danmark som hun ble kjent med på skuta.