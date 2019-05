Akkurat nå er det 31 ungdommer i Randaberg som leter etter læreplass. Det er mange av oss som bør kjenne litt ansvar for disse.

Publisert: 17.05.2019 kl 18:30

LESERBREV: Se for deg at du er 17 år, har fullført to år på yrkesfag, og er topp motivert for å vise deg fram for arbeidslivet. Men så er det ingen som vil eller kan ta imot deg som lærling.

Det er situasjonen for 1212 unge mennesker i Rogaland akkurat nå, blant dem 31 i Randaberg, 15 i Rennesøy og seks i Finnøy.

Se for deg at du er en bedriftsleder som trenger nye fagarbeidere. Men så er det ingen som har fagkunnskapen du etterlyser.

Trenger 90.000 fagarbeidere

Næringslivet beskriver at allerede at de har et udekket kompetansebehov. For å bygge framtidens Norge, trenger vi 90.000 fagarbeidere fram mot 2035, ifølge Statistisk sentralbyrå. De kommer ikke av seg selv.

Vi vet at overgangen mellom skole og læreplass er svært sårbar. Vi vet at det å ikke få læreplass øker sannsynligheten for å droppe ut av skolen. Lærlingeplasser er en svært god medisin mot utenforskap.

Kan du bidra litt?

Vi er altså mange som har mye å vinne på å finne nok læreplasser til ungdommene våre. Vi er også mange som kan føle litt på ansvaret.

Det er heldigvis allerede gode krefter i sving. Engasjerte ordførere. Bedrifter som tar samfunnsansvar. I Randaberg har en aktør som IVAR Gjenbruk utmerket seg her. NHO Rogaland engasjerer sine medlemsbedrifter etter beste evne, og LO Rogaland som gjør tilsvarende.

Best i landet

Det er nok dette som gjør at Rogaland er best i Norge på dette. I fjor var det læreplasser til 81 prosent av de som ønsket dette og var kvalifisert. Det er klart best i landet. Men vi er jo ikke i mål. Det var fortsatt flere hundre som ikke fikk plass i fjor.

La oss strekke oss litt lenger. Bli med på samfunnsdugnaden. La oss heie på lærebedriftene. Bidra til at ingen av våre ungdommer skal stå uten læreplass til høsten.