Dramatikk, alvor og spenning på spahotell

Ti spennende, dramatiske og alvorlig dager på spahotell

Publisert: 26.05.2019 kl 21:23

Første gang vi nordmenn ble kjent med Liane Moriarty var i 2007, da romanene "Tre Ønsker" og "Stor Ståhei" ble utgitt på Gyldendal forlag. Så ble det stille fra forfatteren en stund, det skulle faktisk gå hele syv år før vi norske lesere igjen fikk servert en ny underholdende, uforglemmelig og gripende Moriarty-roman. Siden "Ektemannens Hemmelighet" kom i 2014, har forfatteren fulgt opp med en ny roman årlig, "Det Alice Glemte" (2015), "Store Hvite Løgner" (2015), "Den Siste Festen" (2016), "Vanvittig Skyldig" (2017) og "Huset På Stranden" (2018).

Liane Moriarty er Australsk, og først og fremst kjent for sin sjarmerende, finurlige og elegante skjønnlitterære stemme, med flere snev av alvor og flere lass med dramatikk. De fleste vil nok kategorisere hennes utgivelser som "Kvinneromaner". I år er hun aktuell igjen, denne gangen med noe helt annet, nemlig en særdeles unik og spesiell spenningsroman. Forfatterinnen marsjerer praktisk talt inn i en ny sjanger, et farvann hun aldri har vært i nærheten av før. Resultatet av forfatterens valg, er "Ni Vilt Fremmende", som er en sjarmbombe, med flere spennende elementer som gir deg som leser frysninger langt nedover rygg margen. Ikke frysninger for at den er så ekstremt spennende, men frysninger på grunn av forfatterinnen har gjort en imponerende jobb, med dette litterære håndverket. Dette er sjelden vare, en litterær godbit av de få, som setning for setning, side for side, kapittel for kapittel, griper fatt i deg og gjør det så koselig, at det er en fryd å lese.

Ni mennesker reiser til et avsidesliggende spahotell. Noen er der for å gå ned i vekt, noen for å finne ny livsgnist, andre av årsaker de ikke engang klarer å innrømme for seg selv. Tross all luksus, velvære og meditering vet gjestene at disse ti dagene kommer til å bli krevende for dem alle. Men ingen av dem kunne ha forestilt seg hvor utfordrende det faktisk kommer til å bli. Frances Welthy, en tidligere bestselgerforfatter, kommer til «Villa Ro» med vond rygg og knust hjerte. Hun blir umiddelbart fascinert av de andre gjestene: De fleste av dem ser overhodet ikke ut som de trenger å jobbe med helsen sin. Men den personen som fascinerer henne mest, er den karismatiske eieren av kurstedet. Kan hun virkelig ha svarene Frances ikke engang visste at hun søkte? Skal Frances legge tvilen til side og kaste seg inn i alt spahotellet har å tilby - eller skal hun dra mens hun fortsatt har muligheten? Det tar ikke lang tid før hver eneste gjest på «Villa Ro» stiller seg selv nøyaktig det samme spørsmålet.

Jeg har alltid latt meg begeistre for Liane Moriartys litteratur. Dette er en forfatter som står hjertet mitt nært. Ikke bare for at hun skriver så hinsides bra, men hun klarer også å treffe meg som leser på en såpass god måte, og klarer å skaper en uforglemmelig reise, jeg ikke angrer et sekund på å ha fått opplevd.

For har du gått deg lei av Lucinda Riley "De syv søstre"-serien, og ikke ønsker brutal og intens krim, ja da er Liane Moriartys nyeste bok "Ni Vilt Fremmende" midt i blinken for deg. Dette er krim for deg som ønsker en historie, som på spenningsskalaen ligger en plass mellom Agatha Christies "Hercule Poirot" og Jo Nesbøs "Harry Hole". Jeg kan love deg at Liane Moriartys nye bok, ikke inneholder uhyggelig og dyster stemning, dette er lys og koselig kriminalroman. Dette er en forfatter som gjør deg målløs og paff. Jeg er overraske over hvor god "Ni Vilt Fremmende" var, og gleder meg til Liane Moriarty kommer med ny spenningsbok, vær så snill, skriv den fort, jeg klarer ikke å vente. Til å være forfatterens første kriminalroman, så er jeg mektig imponert. Jeg tar av meg hatten for Moriarty, og bøyer meg i støvet for henne. Det er godt at norske forlag tar tak i forfattere som Liane Moriarty, for dette er en forfatter som virkelig kan anbefales.