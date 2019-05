Alexander syklet fra Randaberg til Fornebu

Alexander Rugert-Raustein (MDG) la bak seg 50 mil og 5000 høydemeter på terrengsykkel for å overvære partiets landsmøte.

Publisert: 25.05.2019 kl 11:00

- Som lokalpolitiker i Miljøpartiet De Grønne ville jeg fremme andre reisemetoder enn kun det å kjøre bil eller ta fly, sier Alexander Rugert-Raustein.

Han hev seg derfor på terrengsykkelen, og trådte av gårde fra Randaberg til Fornebu. Der avholder partiet sitt årlige landsmøte i helgen.

MDG-syklisten startet den godt og vel 50 mil lange reisen søndag, og var framme fredag formiddag. Turen over fjellet, som bød på drøyt 5000 høydemeter totalt, gikk blant annet innom Ålgård, Suleskard, Dalen, Skien og Asker. Han var framme på MDG-lokalet to timer før møtestart.

- Turen var helt topp. Jeg brukte totalt fem dager og hadde minimalt med problemer. Jeg fikk meg en liten pust i bakken da jeg tok båt gjennom Telemarkskanalen til Skien. Da jeg ankom Drammen punkterte ene dekket, så jeg droppet innom partilokalet der for å lappe det sammen. Derfra var det kun en kort tur til Fornebu, forteller Rugert-Raustein.

MDG-politikeren klatret totalt 5000 høydemeter på terrengsykkelen. Foto: Privat

Han overnattet for øvrig hos flere partikolleger på veien over fjellet.

- Hos dem fikk jeg et innblikk i hva de holder på med av grønn politikk i sine lokalsamfunn. Jeg fikk en fantastisk opplevelse av naturen, men også en økt bevissthet om hvor mange små og store inngrep i den vi allerede har gjort. Jeg var for eksempel i Tokke kommune i Telemark, hvor MDG-politikerne kjemper mot at samtlige fosser blir lagt i rør for å forsyne kraftstasjoner, forteller Rugert-Raustein.

Dette og andre dagsaktuelle tema blir over helgen diskutert på partiets landsmøte. Landsmøtet avholdes som et startskudd for årets lokalvalg. I Fornebu møtes MDG-politikerne for å diskutere hvordan de skal gjøre 2019-valget til et godt valg for de grønne.

Etter møtet bærer det hjem igjen for Rugert-Raustein, men ikke på sykkelen. Nå må han restituere beina.

- Jeg har bestilt meg togbillett med sykkel på veien hjem, avslutter MDG-politikeren.