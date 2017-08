Sp på valgturné, stakk innom Fenes

Senterpartiet var på bedriftsbesøk i Rennesøy fredag. Hanne Marte Vatnaland (t.v) og Geir Pollestad (henholdsvis 2. og 1. kandidat for Sp i Rogaland ved valget 11. september), 1. nestleder i Sp, Ola Borten Moe. De ble ønsket velkommen av Mons Horve i KCC Power System. Ordfører Dagny Sunnanå Hausken går bak. FOTO: Sigbjørn Berentsen.

Kommunene må ha noe igjen for å legge til rette for mer oppdrett, mener Senterpartiet, og tar til orde for arealavgift.