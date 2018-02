Randaberg er litt for unøyaktige

Tomålsscorer Kristoffer Strømme tok godt i mot et innlegg fra Henrik André Jelsa og forsøkte et skudd, som førte til at ballen gikk inn i Sunde-keeperens lengste hjørne og en tidlig Randaberg-ledelse. Senere ble det ytterligere et mål på Strømme. FOTO: Sigbjørn Berentsen