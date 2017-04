Målbevisst 14-åring fra Mastra IL

For å bli best i fotball trener Erik Dalaker (14) fem til seks ganger i uka i tillegg til kretslagssamlinger. Han trener også styrke utenom dette. FOTO: Sigbjørn Berentsen.

Erik Dalaker fra Rennesøy har et mål om å bli en dyktig fotballspiller. Han er også klar over hva som må til for å oppnå det.