Halvor Arne Borgstrøm drar til USA, hvor han skal studere og jobbe for å utvikle sine svømmeferdigheter ytterligere. Han har fått et idrettsstipend og utdanning i fem år. Men først skal langbane-NM gjennomføre i Oslo om et par uker. Foto: Sigbjørn Berentsen

Først Oslo-NM - så Texas for Halvor (20)

Under et treningsopphold i Florida høsten 2016 interesserte en amerikansk topptrener seg for Halvor Borgstrøm sine prestasjoner.