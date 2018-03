Vil ha mangfold i nytt livssynssenter

Slik ser en foreløpig arbeidstegning for det nye livssynssenteret på Hausken ut. FOTO: Rennesøy kommune/skisse

Det nye kirke- og livssynssenteret som skal bygges på Hausken må ha et nøytralt navn for å få et bredt mangfold av brukere inn i det. Kommunestyret bestemmer navn torsdag kveld.