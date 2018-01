Vil ha endringer for Transportkorridor Vest

Egil Vestvik sliter med å forstå behovet for en ny vei over Håland som vil ta så mye plass og jord som reguleringsplanen nå legger opp til. Eksempelvis vil parkeringsplassen tvers over for huset hans her forsvinne og bli lagt under asfalt fordi den nye Transportkorridor Vest (TKV) trenger så mye plass i bredden. Ikke minst vil TKV også bli betydelig høyere i terrenget en tilfellet er for Kvernevikveien nå. FOTO: Sigbjørn Berentsen.