Vil fortette med 28 leiligheter i to blokker i Randaberg sentrum

Bygg Invest AS sitt nye forslag til utbygging på eiendommen Kyrkjeveien 11 i Randaberg sentrum sendes nå ut til offentlig høring. Det består blant annet av 28 leiligheter i to blokker med parkeringskjeller. FOTO: Randaberg kommune/skisse

To blokker med totalt 28 leiligheter med minst to soverom og ingen er under 60 kvadratmeter er nå ute til offentlig høring i Randaberg kommune.