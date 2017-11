 Vi gir iallfall et tydelig signal om å etablere trafostasjon under jorda

Øystein Stjern (Krf) er leder i kommuneplanutvalget (KPU) i Randaberg. Han påpeker at det viktigste for KPU i saken om kommunedelplan Harestad er å ivareta Randabergs interesser og ser fram til at Lyse og Statens vegvesen blir enige om riggplass for E 39 Haresytadkrysset og hvordan en ny transformatorstasjon kan bygges i samme område på samme tid ved Foren. FOTO: Sigbjørn Berentsen (arkiv).