Tomt til sandvolleyballanlegg kostet 1,2 millioner kroner

Slik ser Randaberg Volleyballklubb for seg at et anlegg for sandvolleyball kan bli like ved Randaberg Arena. FOTO: Randaberg kommune/skisse

Randaberg kommune har kjøpt tomt til et anlegg for sandvolleyball bakenfor Randaberg Arena. Nå må volleyballklubben å komme opp med en god plan for finansiering og drift.