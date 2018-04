Skjønner lite av nytt avslag til bruksendring

Robert Håland i Europris på Randaberg møtte en del av politikere i hovedutvalget for nærmiljø og kultur i fjor høst vedrørende bruksendringen han ønsker i denne bygningen i Randabergveien 333. Han så muligheter etter at Ap stemte ja til dispensasjon, men han skjønner lite etter at flertallet, inkludert Ap, i fylkesutvalget sa nei i forrige uke. FOTO: Sigbjørn Berentsen (arkiv).