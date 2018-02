Sikrer matjord i førti år på Grødem

På vegne av framtidige generasjoner, her ved Jenny Grødem (6 1/2) er Magnus Grødem og Hilde Løge begeistret for landsbyens politikere. FOTO: Sigbjørn Berentsen

455 dekar på Grødem i Randaberg skal legges inn under langsiktig grense for landbruk. Politikerne er enige om at det er en god idé.