De gule strekene angir omtrent avgrensingen av arealet som sentrumsplanen i Vikevåg gjelder for. Planen skal behandles endelig i kommuenstyret torsdag 2. november. Beboere i Vikevåg protesterer mot endring av busstraséen, som er en viktig del av sentrumsplanen. Bussen skal da ikke lenger snu på kaien, men kjøre opp og gjennom etablert boligområde og ut igjen ved skoler og barnehager ved Rennesøy fotballbane. FOTO: Sigbjørn Berentsen (arkiv).

Torsdag (2. november) skal kommunestyret i Rennesøy vedta en ny sentrumsplan for Vikevåg. Det betyr at dagens busstrasé vil bli endret for framtida. Protestgruppa ber onsdag ettermiddag kommunestyrets medlemmer om å tenke seg om enda litt til.