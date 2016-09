Ordførere studerte rømningsrom

I en rapport som ble offentliggjort tirsdag 6. september får statlige myndigheter kritikk fra Riksrevisjonen for at arbeidet med å sikre norske veitunneler går for sakte.

– Det er satt i verk viktige oppgraderinger, men for mange tunneler dokumentasjon på trafikksikkerheten fremdeles ikke på plass, og det blir ikke ført brannøvelser, uttaler riksrevisor Per Kristian Foss.

I Riksrevisjonen sin «undersøkelse av arbeidet til styresmaktene med å styrkje tryggleiken i vegtunnelar» har en sett på hvordan myndighetene følger opp dette:

• Sikkerhet i forhold til tunnelsikkerhetsforskrifter.

• Innhold i risikoanalyser.

• Beredskapsplaner.

• Gjennomføring av øvelser og inspeksjoner.

• Informasjon til trafikanter om sikkerhet i tunneler.

Årlig er det i gjennomsnitt 1300 uønskede kjøretøystopp, 25 branner og 15 tilløp til brann i de 1130 norske veitunnelene. Riksrevisjonen har sett nærmere på forholdene i 41 tunneler, som er vurdert som særlig risikoutsatt.

Nytt konsept

Torsdag i forrige uke fikk ordførerne i Rennesøy, Kvitsøy og Finnøy, henholdsvis Dagny Sunnanå Hausken, Mirjam Ydstebø og Henrik Halleland, demonstrert en teknologi for evakuerings- redningsrom i Tananger. Flere bedrifter utvikler, med basis i teknologi fra oljenæringen, slike rom til bruk i veitunneler.

Tor Hellestøl er administrerende direktør i Align.

– Vi samarbeider for å dokumentere dette på et høyt nivå, sier Tor Hellestøl, administrerende direktør i Align i Tananger. Han leder arbeidet hvor flere bedrifter samarbeider om å utvikle teknologi som kan brukes annerledes enn den i dag blir offshore.

– Vi har et konsept som passer inn i lange tunneler, også undersjøiske, sa Hein De Groot, Product Manager i Eureka Pumps AS ved visningen sist uke.

De tre ordførerne ble vist disse evakueringsrommene, som er containere og kan montereres sammen. Det ble sagt at ved en tunnelbrann kan temperaturen bli opp mot 1300 grader, og som disse rommene skal tåle. Evakueringsrommene, containerne, skal bygges inn i fjellet nede i eksempelvis undersjøiske tunneler. De vil være tilkoblet et system som hele tiden vil levere frisk luft ved en tunnelbrann, og slik sett kan vegvesenet sitt såkalte selvredningsprinsipp oppfylles.

Politikerne Aadne Aasheim Andersen (t.v.), Henrik Halleland, Dagny Sunnanå Hausken og Mirjam Ydstebø får forklart hvordan rømningsrommene virker. Her er de inne i et sånt rømningsrom, som er koblet til en slags kontrollsentral, som er containere plassert utenfor tunneler i hver ende og forsyner rommene mer frisk luft.

Det som heter Norwegian Tunnel Safety Cluster (Arena Tunnelsikkerhet på norsk) er etablert. Klynga består av bedrifter, innovasjonsnivåer, UiS, fylkeskommunen og kommuner blant flere andre aktører. Forøvrig ble Rennesøy kommune medlem fra juni i år.

Nøtt å knekke

Professor Ove Njå ved UiS er med i Arena Tunnelsikkerhet. Han har også fått demonstrert evakueringsrommene nevnt ovenfor. Han mener dette i utgangspunktet er interessant som alternativ i alle norske ettløpstunneler.

– Men EU sitt tunneldirektiv sier at det skal være rømningsvei ut til det fri, og dette er ikke det. Derfor er ikke selvredningsprinsippet mulig i norske tunneler, sier han til Bygdebladet.

Kommunestyret i Rennesøy har i lang tid vært opptatt av økt tunnelsikkerhet. I november 2013 inviterte de professor ved UiS, Ove Njå, til et kommunestyremøte, og der var også brannsjef Henry Ove Berg (bakerst).

Njå sier at det er laget rømningsrom av såkalte tverrslag inne i Oslofjordtunnelen, men at løsninger som for eksempel Align har demonstrert i Tananger, som er designet etter oljeindustriens behov, vil være bedre eksempelvis i tunneler vi kjenner her.

Han mener det kan bli en nøtt å knekke for norske myndigheter å utfordre et EU-direktiv om tunellsikkerhet.

Utreder redningsrom

I Vegdirektoratet er sjefingeniør Arild Petter Søvik Nasjonal tunnelforvalter. Han sier at EU sitt tunneldirektiv ble vedtatt i 2004, og at det kom som en konsekvens av tunnelbranner i Europa.

Med basis i tunneldirektivet laget Norge sin egen tunnelsikkerhetsforskrift.

– Denne forskriften ble gjeldende også for alle fylkesveier i Norge fra og med 1. januar 2015, og dermed gjelder det også for eksempelvis Finnøytunnelen, sier Søvik til Bygdebladet.

Sjefingeniøren forteller at ulike produsenter stadig informerer Vegdirektoratet om forskjellige løsninger. Han kjenner til konseptet som ble presentert for ordførerne i Rennesøy, Finnøy og Kvitsøy sist uke.

– Vi bruker slike containere i tunneler og gruver i dag, og kjenner godt teknologien. Men det er trente mannskaper, og det er det ikke i veitunneler, så det stiller seg annerledes.

For lengre ett løps vegtunneler og vegtunneler med andre spesielle særtrekk, vurderes det å etablere redningsrom. Statens vegvesen starter en utredning, og denne tar for seg bruk av redningsrom, dimensjoneringskriterier og tilhørende ledetiltak, sikkerhetsutrustning og overvåkning. Utredningen skal dokumentere at sikkerheten er ivaretatt ved bruk av denne typen tiltak, før denne typen tiltak kan eventuelt tas i bruk. Eventuell bruk av redningsrom forutsetter godkjenning i Samferdselsdepartement og i EFTA’s overvåkningsorgan (ESA) ettersom tunnelsikkerhetsforskriften og direktivet ikke åpner for dette i dag, sier Arild Petter Søvik.

Product Manager Hein De Groot i Eureka Pumps forklarer og demonstrerer inne i en slags kontrollsentral for rømningsrommene.

Test

Hein De Groot i Eureka Pumps forteller at de har en intensjonsavtale med Statens vegvesen om å kjøre en full test av sin teknologi i Runehamar testtunnel.

Det er en nedlagt tunnel nær Åndalsnes, som siden 2003 er utviklet som en fullskala testtunnel hvor både vegvesenet og eksterne har testet ulike konsepter i forhold til brannsikkerhetskrav.