Styrkeøvelse i Rennesøy

Christoffer Thorske Johnsen (Ap) er sammen med resten av kommunestyret glad for et enstemmig budsjettopplegg i en tid med store endringer for Rennesøy. Thorske Johnsen mener det er viktig at Rennesøy framstår samlet og slagkraftig inn i en ny storkommune. FOTO: Sigbjørn Berentsen